Simeone: hasta donde pone Toledo

A ver, Cholo, que hablas en la rueda de prensa como jugabas sobre el campo, embarrándolo todo, que yo te vi cómo le clavabas los tacos a Julen Guerrero. A ver: Ancelotti y Ceballos responden a unas declaraciones tuyas del viernes pasado en las que, cuando te preguntan por lo sucedido en el partido de Copa entre el Real Madrid y el Celta, tú dices que no sabes de qué se sorprende la gente cuando eso mismo lleva sucediendo cien años. O sea, Cholo, lo que sugieres es que todos los títulos que ha ganado el Real Madrid, todo lo que ha conseguido el club blanco, es gracias a los árbitros. No gracias a Di Stéfano, no, gracias a Emilio Guruceta. No gracias a Cristiano, no, gracias a De Burgos Bengoetxea. El sábado Ancelotti te dijo que tenías algunas espinas clavadas y el domingo Ceballos, que es menos poético, te detalló las espinas: las dos finales de Champions perdidas. Y tú hoy dices que el entrenador del Real Madrid y Ceballos no pensaban lo mismo cuando estaban en otros equipos.

Y, por supuesto, mientes. Porque no estías hablando de lo mismo. Porque tú te refieres a unas declaraciones de Ancelotti cuando era entrenador del Bayern que, tras caer eliminado ante el Madrid, dijo textualmente lo que sigue: "las decisiones nos han penalizado mucho. Creo que en cuartos de final tenemos que meter un árbitro con más calidad". Hablaba de aquel partido, Simeone, no de los cien años anteriores. Se quejó de aquel partido porque aquel día se sintió perjudicado, no sugirió lo que tú dijiste el viernes, o sea que al Madrid le llevaban beneficiando cien años. Y lo mismo con Ceballos: te puedo mostrar mil declaraciones de jugadores diciendo exactamente lo mismo que él dijo ayer pero en referencia a tu equipo. Mil. De modo, Simeone, que mientes cuando dices que ellos pensaban lo mismo que tú cuando estaban en otros equipos, no lo pensaban. Eso te lo han preparado deprisa y corriendo en el departamento de prensa y puede que convenza a los muy cafeteros, pero a la gente inteligente y despierta en absoluto.

Sobre lo que uno piensa o deja de pensar y sobre cómo se cambia de opinión con el paso del tiempo, yo tengo una mejor: la tuya. Sí, sí, la tuya. Tú, en 1994, jugabas en el Sevilla, y un día oíste cantos de sirena y te dijeron que podías ir al Real Madrid. Y no cerraste la puerta, no, qué va. Podrías haber dicho "bueno" o "ya veremos". Pero lejos de cerrarla, y aunque estabas en otro equipo, la abriste de par en par. Mira lo que dijiste, Cholo, toma nota: "Si me voy, sólo lo haría al Real Madrid". Y ojo a lo que añadías, ¿eh?, porque es buenísimo: "Porque el Madrid tiene algo que no sé, algo especial. Todos los jugadores del mundo, y el que diga lo contrario miente o es un hipócrita, sueñan con vestir la camiseta blanca madridista. Creo que me gustaría, pero si no puede ser, mala suerte". O sea, Simeone, que según el Simeone de hace 30 años, tuviste mala suerte no yendo al Real Madrid. Así que no son dos los espadones que tienes clavados hasta donde pone Toledo, no, son tres: Lisboa, Milán y el no haber podido cumplir tu sueño de vestir la camiseta blanca… madridista. Porque vestías otra camiseta blanca por aquel entonces, pero era la del Sevilla, no la del Real Madrid.

Yo entiendo la frustración, la entiendo. Comprendo que tener dos Copas de Europa en la palma de la mano y que te las arrebate el mismo equipo es doloroso. No poder cumplir el sueño de vestir la camiseta del Real Madrid también debe serlo. Pero dudar de la honorabilidad de lo logrado por otro equipo es bastante rastrero, aunque no es lo peor ni de lejos. ¿Sabéis lo que es más rastrero aún? Escarbar en el basurero de Twitter de un futbolista, buscar entre el pescado podrido, los tetrabricks de leche y las cáscaras de naranja de un jugador para saber qué decía, cómo lo decía, con quién se metía y cuántas faltas de ortografía cometía… ¡cuando tenía 15 años! Lo que puso o dejó de poner Dani Ceballos en su perfil de Twitter lo hizo allá por 2010 pero Simeone ha sugerido que las victorias del Real Madrid no son limpias con 54 tacos. Ya es talludito el Cholo, ¿eh? No es un niño. ¿Es frustrante batir tu registro histórico de victorias consecutivas e ir 2 puntos por debajo de un Real Madrid bastante mejorable? Pues seguro que frustra. Pero no lo pagues con el Madrid. Por cierto, querido Dani Ceballos, no te preocupes por las faltas de ortografía; yo conozco periodistas deportivos que tienen bastantes más que tú.