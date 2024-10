Simeone: miedo a abandonar el nido

Tampoco hace falta rascar mucho el cromo de Simeone para que salga a flote lo que en realidad piensa el entrenador del Atlético de Madrid, que es simple y llanamente que no puede competir con Real Madrid y Barcelona. Es lo que él cree, que hay tres o cuatro Ligas en una: la del Madrid y el Barça, luego está la del Atleti, después la del Athletic, la Real, unas veces el Sevilla, el año pasado el Girona, y la cuarta Liga, la de aquellos equipos que luchan por no descender. Visto así, a través de los ojos del Cholo, su trabajo es ciertamente espectacular porque el Atleti siempre o casi siempre gana "su" Liga, o sea que acaba tercero. Si un año logra el subcampeonato es un éxito total y si, como pasó en 2021, la gana… entonces hay que adorarlo. Y como, y eso sí es cierto, desde que llegó Simeone al banquillo colchonero no hay temporada en la que el Atleti falte a su cita con la Champions, miel sobre hojuelas. Él se siente blindado por la propiedad, que ya mira más el rendimiento financiero que el deportivo y que también se encuentra cómoda en esa tierra de nadie, y la opinión de la afición es difusa, no está clara, no se sabe muy bien qué es lo que quiere: a veces quiere que Simeone se vaya pero en la mayoría de las ocasiones, y si se pone a reflexionar en serio sobre ello, sufre cierto grado de dependencia emocional, como en las relaciones amorosas.

A Simeone ya no le entiende casi nadie en el Atleti y es cierto, como decía ayer Israel Íñiguez, que llevamos hablando de este asunto un montón de tiempo y que ya hemos dado por acabado el ciclo del Cholo más de diez veces. Si resurge de sus cenizas no es por el buen fútbol, que hace años que brilla por su ausencia, sino por el miedo a lo que sucederá el primer día que haya otro entrenador en el sitio de Simeone. Es posible que la cosa vaya a peor pero también lo es que la situación mejore, pero lo que corroe a los atléticos es precisamente la duda. Y ante la duda… más del Cholo. Si, además, resulta que el perioatletismo tiene un apego a Simeone que va más allá de lo racional y que tiende a justificarlo todo, pues la situación tiene una complicada solución: el Atleti seguirá jugando mal, el Cholo continuará justificándolo, la propiedad no dirá esta boca es mía, Cerezo saldrá diciendo que el club no es ni racista ni antirracista, los periodistas se callarán y la afición… la afición dirá que sí, que no, que caiga un chaparrón.

Y Simeone también tiene cierto miedo deportivo, tiene miedo a abandonar el nido. El del Atleti es mullidito y, además, es cómodo vivir a la sombra del Real Madrid. ¿Qué sería de Simeone en la Premier? ¿O en Italia? Ahí no valen excusitas, ¿eh? No veréis a Unai Emery diciendo que la Liga del Aston Villa es ser quinto. Y, si lo dice, está en la calle al día siguiente. Pero aquí si no juegas un pimiento, basta con decir que todo el mundo sabe cómo está montado este negocio. No tienes más que decir: "Todo el mundo sabe cómo está montado este negocio" y ya está. Esas son las palabras mágicas. Si lo refrenda el dueño del club, mucho mejor. Aún jugando muy mal y pese a llevar tres años sin rascar bola… todo el mundo sabe cómo está montado este negocio. "¿Y cómo está montado?". Respuesta: "Todo el mundo lo sabe". Hasta luego, Lucas.

Cada vez está más claro que Simeone está unido a Gil como el capitán Ahab lo estaba a Moby Dick. El CEO del Atleti es la ballena (rojiblanca en este caso) del Cholo. Sólo con una nueva propiedad habrá realmente posibilidad de que Simeone termine su ciclo. Porque con este entrenador, y por mucho que siempre se encargue de restregarnos por la cara que se clasifica todos los años para una Champions en la que luego no hace nada, el Atlético de Madrid se ha convertido en una comparsa. Comparsa real y comparsa espiritual. Porque a lo mejor es cierto que el Atleti no puede competir con Real Madrid y Barcelona, no lo sé. Pero lo que no puedes hacer jamás (y menos un profesional) es sugerirlo. Y lo que no puede suceder de ningún modo es que la afición lo acepte en silencio. ¿Es lo que quieren? Es lo que tienen. Y, de vez en cuando, un caramelito. El del otro día fue de fresa y consistió en pedir una sanción para Courtois por girarse hacia la grada que le deseaba la muerte. En definitiva, un demagogo de manual. Pero le funciona.