Todo para los aficionados pero sin los aficionados

¿Qué tenían que hacer anoche los internacionales españoles en Badajoz tras haberle metido cinco a Andorra? ¿Habían quedado? La última vez que España jugó allí fue en 2021, con motivo de un partido clasificatorio para el Mundial de Qatar contra Georgia. Y, antes que eso, en 2006. O sea que, en dieciocho años, España ha jugado tres veces en Badajoz. Si vuelve a hacerlo en 2030, uno de los críos que estaba esperando ayer a las puertas del Nuevo Vivero y que debían tener quince años tendrán veintiuno y, tal y como se comportaron ayer con él los futbolistas internacionales, es probable que se haya desenganchado totalmente de la selección. ¿A quién se le ocurrió que los futbolistas que van a representar a España en la Eurocopa pasasen olímpicamente de los aficionados de su país? De acuerdo, es improbable que alguien diera la consigna de dejarles más tirados que a una colilla. No veo a ningún miembro de la federación diciéndole a los jugadores, "oye, y al final del partido pasad de los aficionados, y especialmente de los críos". Pero si a nadie se le ocurrió que no había que saludar, a nadie se le ocurrió tampoco lo contrario, ¿verdad? El otro día decía el recién renovado seleccionador español que teníamos que olvidarnos de los clubes e ir todos a una, como en Fuenteovejuna, con España. Porque la selección nos representa, ¿no? ¿También a los aficionados que se quedaron ayer compuestos y sin novia? ¿De la Fuente iba en ese autobús? Imagino que sí, ¿no? Y si iba dentro, que es lo más probable, ¿se enteró de que los jugadores dejaron tirados a críos que habían ido con toda su ilusión a que sus ídolos se hicieran una foto con ellos? Igual es que estaban muy cansados, ¿no?

Entro en el organigrama de la federación y ahí no hay más que personal, eso parece la puñetera NASA: Asamblea General, Comisión Delegada, presidente, junta directiva, Comité de Auditoría y Control Económico, Comité de Cumplimiento Normativo, Órgano de control de la gestión de los derechos audiovisuales, Comisión de presidentes de Federaciones de ámbito autonómico, Comité Técnico de Árbitros, Comité de Entrenadores, Secretaría General, Comité de Responsabilidad Social Corporativa, Comité de Garantías de no Discriminación, directores deportivos, proyectos internacionales, reglamentación, contabilidad, licencias, Comité Nacional de Fútbol Playa… ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? ¿A quién le importa? ¿Hay tropecientos mil Comités y ninguno se ocupa de los aficionados? ¿Y a ninguna de esas personas se le ocurrió que no era una buena idea dejar tirados a críos que habían ido a pedir un autógrafo en una camiseta de la selección nacional? ¿No hubo ningún jugador que dijera "esto no es así"? ¿Ningún capitán? ¿O da igual?

Pues esta última opción, la del "da igual", es la que cuenta con más posibilidades de salir hacia adelante. Es más, si esto fuera Yo quiero ser millonario y tuviera que elegir una de las cuatro respuestas, optaría por "da igual". Taparos los oídos si no queréis oírlo, pero, efectivamente, les da igual. El fútbol va por ese camino. Hoy oía a Javier Tebas criticando duramente la piratería. Hace año y medio, en Palco 23, Albert Martínez realizaba un estudio sobre las cinco grandes Ligas y concluía que la nuestra, la española, era la más cara de todas, más de 100 euros al mes, 70 euros más caro que en Francia, 50 euros más caro que en Italia, 40 euros más caro que en Alemania, 15 euros más caro que en Reino Unido. Si quiere usted reducir la piratería, Tebas, plantee en serio una rebaja en el precio del fútbol. No acabará con ella, pero la reducirá. Aunque, como en las viejas monarquías absolutas, la idea imperante es "todo para el aficionado pero sin el aficionado". Fútbol caro, reglamento indescifrable y jugadores que, salvo que los tapones, te hacen la cobra. Lo de ayer en Badajoz es impresentable. Esta federación es el mayor repelente de aficionados que hay en el mundo. Y luego De la Fuente querrá que esos críos le aplaudan a él como él aplaudió a Rubiales, o sea sin saber exactamente por qué. Si queréis que estemos con vosotros, si decís representarnos, hacedlo con dignidad. Dentro, sí, por supuesto, pero también fuera. Sobre todo fuera. Y sobre todo con los críos. Y recordad que sois humanos.