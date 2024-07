Todos somos Carvajal

En algo sí tiene razón Pilar Alegría y es en que el equipo nacional de fútbol es el fiel reflejo de España, una selección plural y mestiza. Como, por cierto, y aunque la ministra lo desconozca, lleva siendo así a lo largo de los últimos quinientos años. Desde los tiempos de los Reyes Católicos no hay sociedad más plural y más mestiza que la nuestra. Quiero decir que no hacía falta que apareciera el PSOE en nuestras vidas para que eso fuera así, lo lleva siendo desde Isabel I de Castilla. En lo que sin embargo no acierta la ministra de Educación, y esto sí que es grave viniendo de quien viene, es en una de las reglas básicas de la concordancia oracional consistente en que el sujeto debe concordar con su número. Doña Pilar, "una selección que nos han hecho vibrar", no. Puede usted decir "una selección que nos ha hecho vibrar" o, si lo prefiere, "unos jugadores que nos han hecho vibrar", pero la selección es singular y la forma del verbo haber que usted ha empleado, "han", es la tercera del plural del presente de indicativo del verbo elegido. Lo digo, ministra, para futuras comparecencias y porque queda mal que la responsable de Educación no se sepa cosas tan elementales.

Hablaba Pilar Alegría del momento en el que Dani Carvajal no es que negara el saludo a Pedro Sánchez, no, sino que lo hizo protocolariamente y sin ninguna efusividad. ¿Y dónde está escrito que se tenga que ser efusivo con el presidente del Gobierno? Debe ser que desde Moncloa han azuzado al ejército de Televisión Espantosa porque hoy oía a un comentarista decir que lo de Carvajal había sido una falta de respeto. No, admirado colega, no. Una falta de respeto habría sido no ir a Moncloa. Una falta de respeto fue, por ejemplo, lo que dijo Megan Rapinoe, cuando, preguntada sobre si iría a saludar a Donald Trump si Estados Unidos ganaba el Mundial, dijo lo siguiente: "No voy a ir a la puta Casa Blanca". Y los zurdos, también los de Televisión Espantosa, aplaudieron en aquella ocasión a Rapinoe. Dani Carvajal no saludó efusivamente a Sánchez pero no le faltó al respeto. Faltarle al respeto habría sido decir "No voy a ir a la puta Moncloa". Pilar Alegría también decía que era impensable que Carvajal hubiera faltado al respeto al presidente del Gobierno porque eso, y leto textualmente, "sería incompatible con los valores de educación y respeto que el deporte representa", que es justamente todo lo contrario de lo que representa un presidente del Gobierno que dice que no pactará con Podemos y luego pacta, que asegura que no se apoyará en los votos de los herederos de ETA y luego se apoya y que pretende cerrarnos, no sé bien cómo, el pico a quienes criticamos sus cambios de opinión.

Alegría, claro, miente. Menuda novedad. Por supuesto que lo sucedido ayer ha encendido a Sánchez. "¿Qué dirá de mí la historia?", dijo Maxim Huerta que le preguntó el presidente cuando fue a Moncloa a presentarle su dimisión. Pues lo que, entre otras cosas, dirá de usted la historia, señor Sánchez, es que consiguió envenenar a una selección por el manejo político que de dos críos como Yamal y Nico Williams han hecho desde el PSOE. Ni eso han sido ustedes capaces de respetar. Porque, ministra, no fue sólo Carvajal, no, qué va. Fueron todos, señora Alegría. Todos. Desde el primero hasta el último. Y no tiene usted más que comparar las caras de los futbolistas en Zarzuela con las de esos mismos jugadores en Moncloa. No ha gustado que ustedes emponzoñen también eso. Ojo, no ha gustado en el vestuario. En el vestuario de la selección ganadora de la Eurocopa no ha gustado que la izquierda española haya utilizado a una selección joven y desprovista de los viejos traumas socialistas para sus propios intereses. Y, precisamente por eso, y tal y como nos decía ayer Paco Rabadán, compañero de OK Diario, no dejaron que Pedro Sánchez bajara al vestuario tras la victoria ante Alemania. No es Carvajal quien tiene deberes, ministra, son ustedes. Usted, como responsable de Educación, tiene el deber de aprenderse para la próxima vez la concordancia entre sujeto y verbo. Sánchez, como presidente del Gobierno, debe reflexionar acerca de lo sucedido ayer. Y el PSOE lo que debe hacer es convocar elecciones cuanto antes. Soy pesimista respecto a estas tres cuestiones. Ellos nos han hecho vibrar, ustedes nos han hecho sufrir. Tercera persona del plural del presente de indicativo del verbo haber.