¡Vamos a jubilar a Toni Kroos!

El Expreso de Haro ha contagiado a todo el mundo de un optimismo a prueba de bombas, empezando por el sensato y bonachón Marqués de Del Bosque, que nunca saca los pies del tiesto y que ahora, sin embargo, es el presidente del club de fans de Luis de la Fuente: "Somos favoritos y no tengo ninguna duda de que ganaremos", es lo que ha comentado al diario Bild el ex seleccionador nacional de fútbol y ex humilde. Vamos, que la expedición española se ha venido definitivamente arriba, cuestión ésta que está muy bien si, como todo el mundo asegura, España gana finalmente la Eurocopa, pero que deberá llamar a la reflexión si al final eso no acaba sucediendo. Si, como dice el Expreso, no hay ningún equipo mejor que el nuestro y si, como asegura el marqués, la selección nacional es favorita ni más ni menos que ante Alemania, es imposible que los aficionados no se vean ya con la cuarta Eurocopa en las vitrinas. Y ojo porque el virus es contagioso y otro hombre habitualmente razonable, un jugador que siempre ha adoptado un perfil bajo como Joselu, ha dicho también esta mañana que van a retirar a Kroos.

Y hablando de Toni Kroos. Hoy charlaba con Miguel Gutiérrez acerca de esas declaraciones de Jens Lehmann en las que catalogaba a España como un equipo de juveniles. El caso es que absolutamente nadie en Alemania está con el ex portero internacional. Nadie. Se ha quedado solo. He escuchado al mítico Uli Stielike desmarcándose de sus declaraciones, el propio Toni Kroos le ha pegado un palo importante hoy en rueda de prensa y un periodista precisamente de Bild, Nicolás Linner, le ha rematado al decir literalmente que se le ha ido la pinza. En Alemania todo el mundo critica a Lehmann por decir lo que dijo de España mientras que en España todo el mundo está feliz y jalea al Expreso de Haro cuando dice que somos los mejores, al Marqués por apuntar que no tiene ninguna duda sobre que vamos a eliminar a Alemania y hasta a Joselu por advertir de que vamos a retirar a su amigo Kroos.

28 de junio de 2006. Ese día el diario Marca salía a la calle con la siguiente portada: "Vamos a jubilar a Zidane". España jugaba contra Francia en los octavos de final del Mundial de Alemania. La selección francesa de Makelele, Henry, Abidal, Barthez, Sagnol, Ribery… y del propio Zinedine Zidane. Es verdad que Francia era una selección más veterana que la nuestra y que en aquella España se encontraba la semilla de la futura campeona mundial, pero aquel día los viejos jubilaron a los jóvenes dándonos a todos, y empezando por los periodistas, una lección de humildad. Lo recuerdo porque yo estaba allí. 3-1 y para casa. Ahora vamos a jubilar a Kroos. Y el marqués sugiere que Alemania no tiene ninguna posibilidad de echarnos a la calle. Supongo que si el Expreso puede poner en el vestuario las declaraciones de Lehmann para motivar a sus jugadores, Nagelsmann hará lo propio en el suyo con las del seleccionador español, Del Bosque y Joselu para encender a los suyos.

Yo no recuerdo el caso de una selección, ni siquiera la mejor Brasil de la historia, que haya sacado tanto pecho en un campeonato, pero yo tengo muy mala memoria futbolística. Y eso sólo puede indicar dos cosas: o se han vuelto todos locos o están verdaderamente convencidos de que no existe ni la más remota posibilidad de que España no gane la Eurocopa. Si lo hace, brindaremos por la selección. Pero si, por un casual, la modesta e inexperta selección alemana liderada por ese viejales que se llama Toni Kroos logra la machada de eliminar al mejor equipo del planeta, en esa expedición habrá mucha gente que tendrá que dar una explicación, empezando por supuesto por el propio Luis de la Fuente. El Control Automático del Tren, ATC por sus siglas en inglés, es una clase general de sistemas de protección de trenes que se utilizan en el transporte ferroviario y que involucran un mecanismos de control de velocidad en respuesta a entradas externas. Vamos, que cuando el tren se pasa de frenada, el Control echa el freno por él. Por lo que se ve, De la Fuente no ha comprado el ATC.