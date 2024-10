Vini, Rodri y los patriotas de alquiler

Ayer asistimos a la nacionalización exprés del bueno de Rodri. Hace un año, cuando verdaderamente mereció el Balón de Oro por sus éxitos con el City, que conquistó su única Copa de Europa hasta el momento, absolutamente nadie salió a tararear el himno nacional español porque el premio que pertenecía a un madrileño se lo hubieran regalado a un argentino. Debe ser que en aquel momento Rodri era ciudadano de Tayikistán. O de Tuvalu. Nadie apeló a ese falso patriotismo de Eurocopa y Mundial para dar la cara por el compatriota ninguneado, nadie. No se escuchó ni una sóla crítica, ni una. Ayer, como decía, se volvió a activar la nacionalización de Rodri porque el premio que debió ganar justamente en 2023 se lo arrebataba injustificadamente a un brasileño en 2024. No hay nada ni nadie que exalte más el falso patriotismo que el Real Madrid, que lleva paseando por el mundo con orgullo la bandera de España. Hasta Unai Sordo, el líder del sindicato marisquero Comisiones Obreras, ha criticado al club blanco por no acudir a una gala de exaltación del fútbol patrio. ¡Otra de gambas! Ayer Rodri volvió a ser español, el fenomenal centrocampista del City recuperó su nacionalidad perdida y los españoles de boquilla se preocuparon de repente de la unidad nacional. Es curioso porque sólo se acordaron de uno de los españoles, el bueno de Rodri, que convendría recordar que se impuso a otro español y con más títulos y mejores números que él, Dani Carvajal, pero que era del Real Madrid como Vinicius.

Pero las normas están muy claras. Lo están por ejemplo para Manu Carreño, quien anoche aseguraba que la imagen de Vinicius no era la apropiada... será para los oyentes de la Ser. Del Dibu Martínez, que ganó el premio al mejor portero del año, no dijo nada, no. De ese no. Emiliano es, como todo el mundo del fútbol sabe, un ejemplo a seguir. Pones "juego limpio" en Google y sale la cara del Dibu. Y ahí tampoco saltaron los españoles de bien porque resulta que el gentleman argentino le arrebataba el galardón a un guardameta de Murguía, en la provincia de Álava, Unai Simón. En esa ocasión no sonó el himno nacional español, no había que defender a nadie porque resulta que Vinicius no era portero sino extremo. Y eso teniendo en cuenta que, lo mires por donde lo mires, la temporada de Unai es mejor que la de Martínez: ganador de la Eurocopa con su selección, vencedor de la Copa con su equipo y trofeo Zamora de la Liga probablemente más competitiva del mundo. El Dibu ganó la Copa América tras imponerse a la temible Canadá en la final. Punto. Unai dejó de ser alavés durante las cuatro horas largas que duró la gala. Sólo había un español, Rodri. Y un enemigo extranjero a batir, Vinicius. ¿Xenofobia? Un poquito sí, ¿no?

Es curioso que donde más se han alegrado porque Vinicius no haya ganado el Balón de Oro ha sido en el avión que trasladaba a la expedición del Barcelona hasta París y entre el perioatletismo y el periovalencianismo. Lo primero, lo del avión culé, denota un complejo de inferioridad que no curarán jamás por aquellos lares. Lo otro es peor. El periodismo de fideuá sigue echándole la culpa a Vinicius de que seguidores del Valencia le llamaran mono o negro, y los periodistas del Atleti continúan teniéndole entre ceja y ceja porque unos vándalos colgaran de un puente un muñeco con su nombre. Hay veces que pienso que habrían preferido verle colgado a él. Decía Stendhal que la indiferencia engendra odio. En el hecho de tener que ver a Vinicius feliz, ganador, exitoso e indiferente precisamente a eso, al odio, reside la penitencia de estos zoquetes. Patriotas de una noche, españoles de alquiler, defensores de la unidad nacional por un cutre interés personal. ¡Otra de gambas, Sordo! Pagan los afiliados.