Yamal no puede taparlo todo

Cuando digo que el Barça se encuentra en quiebra económica y deportiva me quedo corto porque también se encuentra en quiebra moral. ¿O a alguien le parece moralmente aceptable haberle estado pagando durante diecisiete años al vicepresidente de los árbitros? Pues yo creo que no lo es. Y luego deberá demostrarse para qué se pagó y si ese pago influyó o no, pero el mero hecho de pagarle a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ya merece el repudio generalizado de todos. Así que la quiebra es económica, deportiva y ética y moral. La moral es objetivamente demostrable con el pago a Negreira, la económica salta a la vista y ahora iré con la deportiva. A Laporta o a alguno de sus adláteres podrá parecerles que yo estoy faltando al respeto al Barça o que formo parte de un peligrosísimo grupo de facinerosos que pretenden acabar con su buena imagen pero es todo lo contrario. Yo debería callarme y dejar morir al Fútbol Club Barcelona y, sin embargo, hago con él exactamente lo mismo que haría con el Real Madrid, que es una de las cosas que más quiero en este mundo. Quien atenta contra la imagen del Barça no es aquel que denuncia el pago a Negreira sino quien cuadruplicó su sueldo. Es Joan Laporta quien pretende acabar con el buen nombre del club que preside y no quienes critican sus prácticas.

De modo que… crisis ética, quiebra económica y también deportiva, por supuesto que también deportiva, naturalmente que también deportiva. Porque yo no me refiero a que el Barça se encuentre ahora mismo liderando la clasificación de Primera o que sea segundo en la Champions, no. Quien vea solo eso se queda en la superficie. Yo lo que veo es un club que se jactó en verano de haber renunciado voluntariamente a la norma 1:1, a la que según algunas filtraciones interesadas podría haberse llegado con holgura, y que en invierno se ve abocado a acudir a la justicia ordinaria para tratar de inscribir por las malas y denunciando a la Liga a su fichaje estrella, Dani Olmo. Lo que yo veo es un club que filtra que podrá jugarse en el Camp Nou en noviembre de 2024, después en diciembre, luego en febrero de 2025 y que ahora está como loco buscando sede a toda prisa para jugar la segunda fase de la Champions puesto que, de repente, ha caído en la cuenta de que a partir del 31 de marzo no puede seguir utilizando el Estadio Olímpico Luis Companys porque el ayuntamiento lo tiene comprometido para otras actividades a partir de esa fecha.

Esa es la crisis deportiva a la que me refería, a la de no saber si el 1 de enero Olmo va a seguir siendo jugador del Barça y a la de no tener ni la más remota idea de dónde se jugará la Champions el 1 de abril si es que el equipo llega a esa fase de la competición europea. Y esas cosas no las puede solucionar el botafumeiro de Yamal. El chico juega muy bien al fútbol y probablemente sea un buen candidato a presidente allá por 2070, pero hoy, en 2024, la gestión diaria del club no la puede llevar Lamine. Yamal no puede tapar todas las deficiencias de un Barcelona que va en caída libre o, por mejor decir, sigue en caída libre. Yo entiendo que los culés se encuentren muy felices en posición fetal, escuchando nanas todo el día y esperando a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero llegará el día en el que tengan que crecer, madurar, y eso no lo van a conseguir con una directiva infantiloide que renuncia a decir las cosas como son. La imagen del club no la mancha quien denuncia estas zapatiestas sino quien las provoca y quien, conociéndolas, prefiere mirar hacia otro lado. En Barcelona hay pocos de los primeros y demasiados de los últimos.