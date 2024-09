Yo le deseo a Yamal...

Lamine Yamal sigue rompiendo registros de precocidad: debutante más joven de la historia del Barça en un partido de Liga, campeón de la Liga más joven con 15 años y 305 días, jugador más joven de la Liga en ser titular con su equipo, asistente más precoz, goleador con menor edad de la historia de la Supercopa de España, debutante más joven de la historia de la Champions y, ahora, también se ha convertido en el futbolista más joven por el que se ha preocupado Javier Tebas. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que a las veinticuatro horas de que se conociera que el Fútbol Club Barcelona había pagado al vicepresidente arbitral salió diciendo, tan ufano, que todo había prescrito, no ha tardado ni un solo día completo a la hora de salir en defensa del jovencísimo y talentoso futbolista culé: "Hay que protegerlo". Y, para compensar y para que nadie le pueda reprochar nada, ha añadido el nombre de Vinicius: "Hay que proteger a jugadores como Yamal o Vinicius".

En el caso del delantero madridista, Tebas tampoco perdió el tiempo pero no para defenderlo sino para atacarlo: nada más producirse los tristemente conocidos incidentes racistas de Mestalla, Vini publicó en sus redes sociales lo que sigue: "El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión. No es fútbol, es la Liga". Y, ni corto ni perezoso, Tebas salió rápidamente al quite pero no en contra de los violentos, no, de ningún modo, sino contra el violentado: "No te dejes manipular. Antes de criticar a la Liga es necesario que te informes adecuadamente". Ayer, y por dos entradas similares a las que Vinicius suele recibir allá por donde va, Tebas dijo que había que protegerlo a él… y a Vinicius". Inteligente. Político. Y falso. Porque no hay que proteger a Yamal o a Vinicius sino a todos.

Yo a Lamine sólo le deseo cosas buenas. Le deseo, por ejemplo, que nunca tenga que irse de su país a jugar en otra Liga pero que si tiene que irse no le reciban como a Vinicius en España. A Yamal le deseo que, si alguna vez tiene que irse de aquí, en el sitio al que vaya a jugar no le reciban pegándole un mordisco en la cabeza, como hizo el capitán del filial del Atleti. A Lamine le deseo fervientemente que no le suceda lo que a Vinicius, que la gente no le insulte ni le llame negro ni imite el sonido de un mono a su paso y que, si lo hacen, la Fiscalía no se cruce de brazos y diga que los insultos hay que encuadrarlos en un partido de máxima rivalidad y que además insultaron muy rápido. A Yamal le deseo que no se vea obligado a encararse con sus acosadores y que no tenga que asistir jamás al espectáculo bochornoso de ver cómo unos indeseables cuelgan de un puente un muñeco con su nombre. También le deseo que no se manipulen sus palabras y que el alcalde de su ciudad no mienta al decir que ha acusado a España y a Barcelona de ser racistas cuando no es así, echándole por cierto a todo el mundo encima. Lo que no tengo que desearle, porque ya lo tiene, es que se pida para él una protección especial. Yamal tiene lo que no tuvo, ni va a tener, Vinicius.

Vini llegó a Madrid el 14 de julio de 2018, o sea que llegó aquí con 18 años y 2 días, así que tres días antes de aterrizar en Barajas era menor de edad. Y le pusieron a jugar en Segunda para que se fogueara. Y vaya que si se fogueó. Vamos, en realidad le foguearon a patadas, pero entonces no tuvo la fortuna de que nadie saliera a defenderlo ni más ni menos que desde la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional. Recuerdo lo que decían por aquel entonces, "claro, es que le pegan porque es muy bueno". Y también decían esto otro: "Que un jugador que ha costado 40 millones esté en Segunda es una provocación". Recuerdo un partido en Mallorca, ya en Primera, en el que le pitaron diez faltas (aunque le harían unas veinte) y el amonestado acabó siendo él. Gracias a Dios parece que a Lamine Yamal no le va a hacer falta nada de eso porque ayer, en Villarreal, le tiraron dos patadas y hoy ha salido Javier Tebas pidiendo protección para él y, sólo seis años después, también para Vinicius. Hace mucho tiempo, el ex campeón mundial de los pesos pesados Larry Holmes le dijo a alguien lo siguiente: "Es duro ser negro. ¿Has sido negro alguna vez? Yo fui negro una vez, cuando era pobre". Yo creo que si Vinicius dejara de provocar llevando esa camiseta tan blanca del Real Madrid dejaría de ser negro, pero no hace más que insistir en besarse el escudo. Y no como Yamal, que juega a piedra, papel y tijera. Juega tú también a piedra, papel y tijera, Vinicius, y ya verás lo bien que te tratan. Ese es el secreto, piedra, papel y tijera.