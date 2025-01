Yo, Louzán

No sé qué me da más vergüenza, si el hecho de que el presidente de la Federación Española de Fútbol le dijese a Pedrerol todo lo que le dijo sobre Florentino Pérez o que, veinticuatro horas más tarde de que se emitiese el extracto de sus declaraciones en El Chiringuito del martes, y según Juanfe Sanz, Louzán le quitase yerro. Y aquí sólo hay dos posibilidades, no hay más: o Louzán fue plenamente consciente de lo que dijo y de por qué lo dijo o Louzán fue totalmente inconsciente y, si lo fue el día que se grabó ese Cafelito, continuó siéndolo por supuesto el martes, un día después e incluso hoy. En este último caso, el de la inconsciencia, y si la Federación fuera un organismo normal, a Louzán deberían inhabilitarle los mismos que le pusieron ahí sin tener que esperar a la decisión del Tribunal Supremo: ¿Un inconsciente al frente del fútbol español? Pero, claro, como todo el mundo sabe la Federación no es un organismo normal y, ya puestos, Louzán no sería tampoco el primer taranbana de la historia de esa casa.

Yo apuesto por lo segundo. O sea, yo creo que Louzán es un listo que se hace el tonto. Más o menos como el Claudio de Robert Graves, ¿sabéis? Me hago el tonto para sobrevivir. De hecho, y como él era vicepresidente con Rubiales y es amigo personal de Tebas, durante su etapa a la diestra del anterior presidente federativo y, según sus propias palabras, se hizo "el muerto". ¿Y para qué se hizo el muerto Louzán? Pues efectivamente: para sobrevivir. Procede del mundo de la política, de modo que ese escenario no le es del todo extraño. Te haces el muerto, te haces el tonto, miras hacia otro lado, no remas demasiado en la dirección del jefe, como Claudio haces que se te caiga la baba y, cuando llega el momento preciso, dejas caer a Rubiales, tampoco te dejas la piel apoyando a Pedro Rocha, dices que no te postulas para el puesto aunque llevas postulándote desde hace años y ¡zas!, resucitas, das el salto y colocas a tu amigo de toda la vida como vicepresidente.

Si ya hemos decidido que Louzán no es tonto sino que es un listo que se hace el tonto para sobrevivir, o sea un Tiberio Claudio César Augusto Germánico, entonces, y aunque se siga haciendo el loco, el presidente de la Federación sabía perfectamente por qué y para qué estaba desvelándole a Pedrerol una hipotética conversación que se produjo presuntamente en el ámbito privado. Y entonces la pregunta es otra: ¿Y para qué lo hizo? Está claro que para buscar un acercamiento con el Real Madrid no puede ser, si buscaba eso ha encontrado todo lo contrario ¿Y entonces? Hay que seguir el rastro del dinero. ¿A quién beneficia lo que dijo Louzán? Yo sólo veo un posible beneficiario y ese no es otro que el Fútbol Club Barcelona. Anoche, en el partido de Champions entre el Barça y el Atalanta jugado en Montjuic, podía leerse lo siguiente en una pancarta de los aficionados italianos: "El tridente del Barça: Deudas, créditos y avales". Lo de ese club es un clamor popular mundial, ha cruzado por supuesto nuestras fronteras.

Hay un equipo en España que es un ejemplo mundial, que tiene una economía sólida y solvente y que gana títulos a cascoporro y luego hay otro al que reciben arrojándole billetes con la cara de Negreira y con pancartas alusivas a su extraña situación de privilegio, ¿y qué hace el presidente de la Federación? Desvía el foco del Barça para colocarlo encima del Real Madrid. Y ahora mismo, en España y sobre todo en Barcelona, hay frikis que están comparando una presunta conversación privada con haberle pagado durante diecisiete años al número dos arbitral. Eso está sucediendo ahora mismo. Hoy. Aquí. Y eso es gracias a Rafael Louzán. ¿La ventaja de todo esto? Pues la ventaja es que Florentino Pérez ya sabe a qué atenerse con este personaje a partir de ahora. Con este Louzán hay que reunirse en un centro comercial, en hora punta, grabadora en mano y con el equipo jurídico y un notario presentes. Tengo para mí que es el bedel simpático del presidente de la Liga de Fútbol Profesional. El de los chascarrillos. El del humor gallego. Pero no es tonto, no, qué va. Es el típico listo que se hace el tonto para seguir ahí un día o dos más. Yo, Claudio en versión federativa. O sea Yo, Louzán. Dame pan y llámame tonto. Y si el pan es con tomate, llámame algo peor si quieres. Te cuento un chiste gallego y a seguir.