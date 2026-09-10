Madring sorprende al mundo de la F1

Dos años y medio después de que Madrid anunciara que sería la sede de una gran premio de F1 y trece meses más tarde desde el inicio de las obras, Madring ha abierto este jueves sus puertas. Los primeros en llegar los equipos y lo pilotos y algunos VIPS que ya han podido pasear por los pabellones de IFEMA reconvertidos en paddock, el primer paddock cubierto y climatizado de la F1.

Un día histórico para Madrid que recupera la máxima prueba del automovilismo 45 años después de que se celebrara en el circuito del Jarama la última carrera de esta categoría. Desde entonces mucho ha cambiado esta competición que presume de ser sostenible, no sólo en lo económico sino también en lo tecnológico. Motores al 50 por ciento eléctricos y de combustión y combustibles sostenibles.

Cuenta atrás para que arranquen los motores

El jueves pese a no haber habido actividad en pista ha sido una jornada intensa de trabajo para todos. Desde la organización apuran los últimos detalles, agujeros que tapar en el asfalto, cables, focos, megafonía y sobre todo acomodar a los más de 160 medios de comunicación, nacionales e internacionales que ha congregado el mayor evento deportivo de este año en Madrid. Es espectacular la transformación que han sufrido las instalaciones de IFEMA, la zona donde se celebraba el Mad Cool y las inmediaciones de Valdebebas transformadas completamente en un circuito híbrido cuya zona norte permanecerá montado y en activo, y en donde se ha habilitado hasta una noria para el uso y disfrute de los espectadores.

Antes de lleguen los más de 125 mil espectadores diarios que se esperan cada día hasta el domingo, el jueves ha sido un día de toma de contacto para todos. Desde primera hora responsables de las distintas escuderías han recorrido los 5 mil 400 metros que tiene el trazado de Madring con especial atención a la curva número 12, La Monumental, que está acaparando todas las miradas y las preocupaciones de escuderías y pilotos. No es para menos, ya que se trata de la curva peraltada más larga de todo el campeonato y que los pilotos terminan de trazar a ciegas, con el cielo de Madrid como única referencia. En este punto, situado en la zona norte del circuito, es donde más atracciones, fan zone y oferta de ocio se ha localizado ya que es una de las zonas donde habrá un mayor número de espectadores, hasta 50 mil.

Los pilotos expectantes antes de los primeros libres

La Monumental, que alcanza un peralte del 24 por ciento, ha sido también protagonista en las distintas ruedas de prensa que los pilotos han ido ofreciendo en la jornada de bienvenida. Ninguno quiere mojarse y desde Fernando Alonso a Carlos Sainz o Sebastián Vettel han asegurado que hasta mañana, cuando se celebren los primeros entrenamientos libres, no sabrán cuanto de fiel han sido las vueltas que han dado en el simulador.

Divertido, con zonas muy técnicas y sectores de máxima adrenalina son los calificativos que ha usado Fernando Alonso en la rueda de prensa oficial, a la hora de definir el circuito construido en plena ciudad de Madrid, de la que por cierto, el asturiano ha dicho que se trata de una de las mejores capitales de mundo.

Mientras tanto, Carlos Sainz, el piloto de Williams embajador del GP de España, ha mostrado de nuevo su orgullo de poder competir en una carrera en su ciudad natal aunque lamenta hacerlo sin opciones de subir al podio por las limitaciones del monoplaza que no recibirá nuevas actualizaciones hasta el próximo gran premio en Bakú.

Los coches de F1 compartirán pista con las categorías de F2 y F3, estos últimos son los únicos que tienen alguna referencia ya que pudieron rodar en una jornada de entrenamientos el pasado mes de agosto. La actividad deportiva arrancará mañana a las diez con los entrenamientos de la F3, mientras que los de la F1 serán a la una y media y a las cinco de la tarde. Será el momento de mirar reglajes y comprobar cuál será la degradación de una pista, aún sucia por las obras, que deberá ir cogiendo agarre según vayan soltando goma los monoplazas.