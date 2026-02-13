¿Cuánto se pagaba en las apuestas el 4-0 del Atlético?

La goleada del Atlético de Madrid por 4-0 ante el FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey no solo sorprendió en el Metropolitano, sino también a muchas casas de apuestas. Antes del encuentro, las casas de apuestas ofrecían un mercado de "marcador correcto" con probabilidades que reflejaban 14 euros de ganancia para el 1-0 a favor del Atlético de Madrid, 17 euros en caso de doblete y 31 euros si el conjunto del Cholo conseguía el 3-0.

Esto implica que, de haber apostado al 4-0, la cantidad conseguida habría sido significativamente mayor, pudiéndose situar en entre los 40 y los 50 euros por euro apostado. Con lo cual, una persona de carácter arriesgado y con confianza podría haber ganado hasta 500 euros habiendo invertido solamente 10 euros.

Asimismo, habría que tener en cuenta la existencia de apuestas combinadas que elevarían la cantidad final obtenida como resultado de acertar los distintos pronósticos.

Confianza plena en el Barça

En el Spotify Camp Nou, el FC Barcelona disputará un partido decisivo en el que está obligado a firmar una goleada para superar la eliminatoria sin acudir a la prórroga. El conjunto dirigido por Hansi Flick necesita marcar cinco goles, un escenario exigente que ha disparado las cuotas en las apuestas de "marcador correcto".

Quien confíe en un 5-0 a favor del FC Barcelona puede multiplicar su dinero de forma notable. Las casas de apuestas pagan unos 51 euros por cada euro jugado si el encuentro termina con ese resultado exacto. Por lo que, si la cantidad invertida fuese de 10 euros, el premio alcanzaría los 510 euros.

Si el resultado es todavía más amplio, el 6-0, se incrementa considerablemente la recompensa. En ese caso, cada euro apostado se convertiría en 126 euros. Las cifras reflejan la dificultad de una goleada ante un rival como el Atlético de Madrid después del encuentro disputado en el Metropolitano. Por lo que, de considerar que los de Simeone tendrán alguna oportunidad y marcaran un solo tanto (6-1), se ofrecen 101 euros por euro apostado. Todo queda abierto a un escenario sorprendente.