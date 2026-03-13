Shai Gilgeous-Alexander rompe el récord de Chamberlain: 127 partidos con 20 puntos

La noche en la que Shai Gilgeous-Alexander superó a Wilt Chamberlain quedará marcada en la historia del baloncesto. El base canadiense alcanzó los 127 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos, una cifra que rompe la marca de 126 encuentros que Chamberlain estableció entre 1961 y 1963.

¿Cómo sucedió todo? El récord cayó durante el duelo entre los Oklahoma City Thunder y los Boston Celtics, un partido que terminó con victoria para el conjunto de Oklahoma por 104-102. Gilgeous-Alexander terminó el encuentro con 35 puntos, aunque el momento decisivo llegó en el tercer cuarto, cuando anotó su punto número 21 y dejó atrás un registro que llevaba 63 años vigente.

La jugada fue una de las habituales en el repertorio del canadiense: un tiro desde la media distancia tras amagar a su defensor, un lanzamiento que ya se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

Una racha histórica de casi año y medio

🏀 THURSDAY'S FINAL SCORES 🏀 SGA passes Wilt for the longest 20+ PT streak in NBA history as the @okcthunder win an exciting one at home! Ajay Mitchell: 15 PTS, 4 REB https://t.co/Cd4Ak6nMdk pic.twitter.com/xyqaOsLUzp — NBA (@NBA) March 13, 2026

La extraordinaria racha de Gilgeous-Alexander comenzó el 1 de noviembre de 2024, cuando anotó 30 puntos en un partido ante los Portland Trail Blazers. En aquel momento, el encuentro apenas llamó la atención, ya que el base venía de promediar más de 30 puntos por partido la temporada anterior. Sin embargo, ese día inició una racha que se ha extendido durante más de 16 meses, en la que el jugador no ha bajado de los 20 puntos en ninguno de sus partidos.

Durante este periodo, el canadiense no solo ha mantenido su regularidad anotadora, sino que además ha consolidado su estatus como una de las mayores estrellas de la liga. En ese tiempo ha ganado el premio al Jugador Más Valioso de la temporada y también fue elegido MVP de las Finales, confirmando su dominio en la NBA actual.

El mejor jugador de la NBA actual

Las cifras de Gilgeous-Alexander reflejan la dimensión de su temporada. El canadiense promedia 32 puntos, 4,5 rebotes y 6,6 asistencias por partido, con un 55 % en tiros de campo y un 38 % en triples.

Su estilo de juego se basa en una mezcla de penetraciones agresivas y un letal tiro de media distancia, un recurso cada vez menos habitual en la NBA moderna. El propio jugador ha reconocido que su inspiración procede de leyendas como Kobe Bryant, Michael Jordan y Allen Iverson. "Me enamoré del tiro en suspensión de media distancia gracias a ellos", explicó recientemente el base canadiense.

La magnitud de su récord queda aún más clara al compararlo con otros jugadores actuales. El siguiente jugador con más partidos consecutivos anotando 20 puntos o más es Kevin Durant, con 72 encuentros seguidos, prácticamente la mitad de la marca alcanzada por el jugador de Oklahoma.