El golpe imposible de Djokovic el día que superó a Federer

Es eterno. La incombustible carrera de Novak Djokovic continúa dejando huella en los libros de historia del deporte mundial. Casi todo lo que hace el jugador balcánico adquiere tintes de récord y, este miércoles, se apuntó uno nuevo incluso antes de finalizar su encuentro: convertirse en el hombre que más partidos ha disputado en un mismo Grand Slam.

Nole alcanzó la asombrosa cifra de 120 duelos en Roland Garros, superando así los 119 que el legendario suizo Roger Federer llegó a jugar a lo largo de su carrera en Wimbledon. Pero hay más. Novak dejó el punto en lo que va de torneo.

NOVAK DJOKOVIC HITS AN AROUND THE NET POST WINNER AT ROLAND GARROS. 39 years old and still doing things like this. 🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/kNzfp5PhTt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

Con una derecha en carrera de genio, Novak superó la red por el lateral, algo legal que muy pocos pueden hacer por el ángulo imposible que requiere. Su rival no se lo creía.

Tras derrotar al local Valentin Royer, el balcánico sumó su victoria número 103 en la tierra batida francesa. Djokovic terminó cediendo un set ante Royer, actual número 74 del mundo, firmando un marcador final de 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3.

Ahora se medirá a João Fonseca, que está deseando probarse ante el mejor de la historia: "Es, sin duda, el más grande y el mejor de la historia. Siempre le dije a mi entrenador que quería estar en su cuadro alguna vez y ver de cerca cómo juega. Sería un honor para mí, para mi carrera personal. ¡Un placer inmenso!".