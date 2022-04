Bendodo anuncia que el congreso del PP de Madrid será el 21 y 22 de mayo

En su primera rueda de prensa en Génova 13 como nuevo coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo ha realizado un anuncio destacado: el PP de la Comunidad de Madrid celebrará su congreso el 20 y 21 de mayo.

La nueva dirección de Núñez Feijóo da el paso que la anterior cúpula de Pablo Casado no quiso dar porque no querían a Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta del PP de la región. Bendodo ha explicado que el congreso de la CAM "será extraordinario no urgente". "Extraordinario para acortar plazos porque estamos a menos de un año de las elecciones en la CAM", ha añadido.

En cambio, Bendodo ha explicado que su intención es celebrar todos los congresos autonómicos que faltan "antes del verano". "Este mes de mayo estamos a un año de las próximas elecciones y las estructuras de partido deben estar engrasadas. Hay que construir equipos de gobierno, equipos fuertes y elegir a las personas que puedan elegir elecciones", ha sentenciado el número tres del PP.

Ayuso agradece la celeridad

Minutos después del anuncio, Isabel Díaz Ayuso ha publicado un escrito en Twitter en el que agradece a Alberto Núñez Feijóo "la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el congreso de Madrid, que mantendrá viva la ilusión que generó el PP el 4 de mayo pasado".

Agradezco a Alberto Núñez Feijóo la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el congreso de Madrid, que mantendrá viva la ilusión que generó el PP el 4 de mayo pasado. https://t.co/hrqPJKWk7y — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 11, 2022

Feijóo continuará con su ronda de contactos

Bendodo también ha explicado que Alberto Núñez Feijóo continuará en los próximos días con su "ronda de contactos" tras llegar a la Presidencia del PP. Tras verse con el Rey y Pedro Sánchez la semana pasada, en breve se reunirá con representantes de los sindicatos y los empresarios.