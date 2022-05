Feijóo pide a Sánchez que no viva "de rodillas" pidiendo "disculpas" a los separatistas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno que no viva "de rodillas" pidiendo disculpas a los separatistas. Lo ha hecho tras la comparecencia que ha protagonizado Pedro Sánchez en el Congreso en la que ha responsabilizado al CNI y al juez del Supremo que lo controla del espionaje a los independentistas.

El presidente del PP, que este jueves ha visitado Villarobledo (Albacete) junto a Paco Núñez (el líder de los populares en Castilla-La Mancha), ha explicado que la intervención de Sánchez en el Congreso parecía la de un "diputado de la oposición que estaba haciendo un discurso de una moción de censura contra el gobierno de hace cuatro años".

Según Feijóo, el objetivo del discurso de Sánchez en el Hemiciclo de este jueves "no era comparecer para explicarle a los españoles el lío que se ha montado con el CNI y por qué ha cesado a su máxima representante por cumplir con su deber" sino "intentar reconstruir sus alianzas con los independentistas, intentar pedirle disculpas a los independentistas de por qué el CNI había interceptado sus comunicaciones siguiendo las instrucciones del propio presidente del gobierno".

"No se puede vivir de rodillas todos los días"

Por ello, Feijóo ha considerado que "la intervención del presidente del gobierno no puede ser más decepcionante. No se puede vivir de rodillas todos los días y el presidente del gobierno de España no puede pedir disculpas por el funcionamiento legal y motivado de los servicios de inteligencia españoles", ha sentenciado el líder del PP que ha explicado que "nunca jamás se ha tratado al CNI con el desprecio de este gobierno y nunca jamás el CNI se ha puesto a disposición del gobierno".

"El CNI se pone a disposición del Estado y, en este caso, el gobierno ha preferido su pacto con el independentismo catalán a defender la institución del Estado, que ha actuado de forma ‘legal y motivada’", ha añadido el líder del PP citando las palabras que pronunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comisión en el Congreso unos días antes de cesar a la directora del CNI, Paz Esteban.