Irene Montero ha destituido a su jefa de gabinete, Amanda Meyer en el ministerio de Igualdad, según han confirmado a Efe fuentes de este departamento. El Consejo de Ministros aprobará este mismo martes la súbita destitución.

En Igualdad no han dado muchas explicaciones de los motivos de la destitución y se han agarrado al típico "cambio de etapa", por lo que no ha trascendido si ha habido algún tipo de discrepancia entre la ministra y su ya ex colaboradora.

"Se trata de un cambio de etapa en cuanto a la dirección de gabinete, tras la aprobación de la Ley de Libertad Sexual en el Congreso, para este último año y medio de legislatura", han explicado las mismas fuentes, que han destacado que Meyer ha sido fundamental y esencial en el equipo de Igualdad y en todos los proyectos legislativos que ha impulsado el Ministerio. El caso es que el relevo se produce después de las tensiones que suscitó entre Podemos e IU la negociación para la coalición 'Por Andalucía' para definir el candidato a la Junta de Andalucía

Meyer, miembro de la dirección de IU y del Partido Comunista de España (PCE), fue nombrada jefa de gabinete de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en enero de 2020. Fue secretaria general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en la Consejería de Fomento y Vivienda del gobierno de la Junta de Andalucía, desde junio de 2012 a febrero de 2015.

En cuanto a su formación y trayectoria profesional, es especialista en derecho penal y administrativo y fue abogada de la Asociación 11M Afectados del terrorismo, de Pilar Manjón, durante siete años.