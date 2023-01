El PP tratará de evitar polémicas como la del aborto : "Hay que dejar de dar munición al gobierno"

El Partido Popular pretendía comenzar 2023 con tres grandes actos que fueran el foco de atención de cara al año electoral que va a vivir España con unas autonómicas y municipales en mayo, y unas generales, previsiblemente, en diciembre. Pero su primer gran mitin que tuvo lugar el pasado sábado en Zaragoza, en el que Alberto Núñez Feijóo reunió a todos sus candidatos autonómicos, se vio deslucido por la polémica.

Los dirigentes populares llegaron a este encuentro después de que en el gobierno de Castilla y León (de coalición de PP y Vox) se abriese una brecha a cuenta de un nuevo protocolo para las embarazadas.

El pasado jueves, el vicepresidente de esa comunidad, el dirigente de Vox Juan García Gallardo anunció en rueda de prensa un "protocolo" para que los facultativos ofrecieran a las embarazadas, también a las que querían abortar, escuchar el latido del feto entre la sexta y la novena semana de gestación. Un anunció que realizó en una comparecencia sentado junto al portavoz del Ejecutivo, que forma parte del PP. "Los protocolos son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la sanidad", declaró el representante de Vox, idea en la que insistió hasta este mismo lunes mientras que desde el PP se lanzaban mensajes de que no iba a ser así.

"Munición al gobierno"

"No hemos sabido frenar a tiempo la polémica, había que haberlo dejado más claro", reconocen en el PP en el que explican que durante todo el fin de semana las noticias de la formación han girado en torno a ese asunto. Es más, los populares han visto cómo su partido ha dado "munición al Gobierno" para atacarles y para que el Ejecutivo pudiera desviar el tema de asuntos que no le convenían como la reforma de la malversación o las reducciones de condena por la Ley del sólo sí es sí.

"No puede volver a suceder algo así en los próximos meses", añaden fuentes populares. "Hay que frenar cuanto antes las polémicas de este tipo", sentencian.

Los populares trataron este lunes de llegar a ese punto con la comparecencia de su líder y presidente en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco desautorizó a su número dos de Vox: "En ningún caso se actualiza el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo. No se obligará a los médicos a nada, y no se obligará a las mujeres a nada. Serán ellas las que libremente solicitarán lo que decidan a los facultativos".

En una declaración institucional que empezó casi con una hora de retraso y en la que no hubo preguntas, Mañueco explicó que "la voluntad de la mujer seguirá tal y como figura en la legislación vigente y con el criterio médico que opera hasta ahora".

Duros ataques a Vox

Minutos después de estas palabras, desde la dirección nacional del PP, el nuevo portavoz de Campaña de Génova, Borja Sémper, insistía en la idea de que "en ningún caso la Junta va a actualizar protocolo alguno" y tras ello, pasaba al ataque contra Vox. "Vox acude al rescate mediático de Sánchez. Dicho de otra manera por si a alguno no le queda claro, Vox es un chollo para el gobierno de Sánchez y Podemos", sentenciaba.

Pero no lo dejaba ahí. Sémper añadía que "los Gobiernos tienen que ser responsables y sensatos. Nuestra valoración no puede ser positiva porque no hemos visto eso". Preguntados en el PP por esta dureza contra un miembro de uno de sus gobiernos de coalición, desde Génova argumentaron que la polémica había que cortarla de forma "tajante" y esperaban que, en los próximos días, "este asunto se olvidase para empezar a hablar de lo que realmente importa a los españoles".