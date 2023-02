La Generalidad sobre las gemelas de Sallent: "Cataluña es referente internacional en salud mental"

Una semana después de que las gemelas Alana y Leila, de 12 años, se arrojaran por el balcón de su casa en la localidad barcelonesa de Sallent, la portavoz del gobierno catalán Patrícia Plaja ha pedido disculpas en nombre del ejecutivo autonómico. Alana, que quería que la llamaran Iván, falleció en el acto. Su hermana Leila sigue ingresada en el hospital en estado grave. A Alana la llamaban Ivana y algunos compañeros se reían del acento de las gemelas y de que no hablaban catalán. También les llamaban "sudacas". Alana llegó a ser castigada en "la nevera", un aula en la que estaba sola, según el testimonio de amigas de las víctimas.

La reacción oficial se ha producido en el curso de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern y ha corrido a cargo de la portavoz, que no es consejera del gobierno. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, no ha comparecido para explicar las razones por las que negó de entrada que ambas gemelas, que habían llegado con sus padres desde Argentina a España hace tres años, hubieran sufrido bullying en el Instituto Llobregat de Sallent.

La portavoz Plaja no ha valorado la actuación del consejero de Educación y tanto antes como después de pedir disculpas brevemente se ha dedicado a glosar las actuaciones de la Generalidad en materia de salud mental.

"El Govern actúa de manera diligente"

De primeras ha afirmado que este lunes se llevó a cabo una "reunión interdepartamental" en la que "los diferentes profesionales del ámbito de Salud, Educación, Derechos Sociales, Feminismos y también del departamento de Presidencia compartieron cuál es la estrategia de abordaje por parte del Govern de aquellos casos relacionados con episodios de suicidios y malestar emocional en adolescentes o población menor de edad".

La conclusión, ha asegurado, fue que "todos los participantes coincidieron en que el actual plan de prevención de suicidios no sólo es plenamente vigente sino absolutamente imprescindible para abordar esta problemática". A continuación ha asegurado que "el Govern está actuando de manera diligente y planificada, con una buena coordinación entre los departamentos implicados". También ha presumido de una guía sobre conductas suicidas "que precisamente recoge todas las orientaciones que hay que tener en cuenta desde los centros educativos de manera coordinada con los agentes de salud si se detectan indicios que puedan asociarse a conductas suicidas".

Plaja ha aportado algunos datos. Así, comentó que en 2019 hubo 139 intentos de suicido entre menores de entre 5 y 14 años, cifra que se elevó hasta los 439 intentos el año pasado. En cuanto a la población de entre 15 y 24 años, en 2019 se registraron 941 intentos de suicidio mientras que en 2022 la cifra llego hasta los 1.810 intentos. La portavoz ha aludido a los efectos de la pandemia en la salud mental de los jóvenes, pero asegura que "son cifras que continúan siendo bajas, inferiores a las de los países de nuestro entorno europeo también víctimas de esta lacra".

"A la altura de lo que nos merecemos como país"

Tras aclarar que un solo caso de intento de suicido o de suicido consumado es "una cifra pésima", afirmó que "Cataluña es un país de referencia internacional en la prevención, en el abordaje y en la atención a la salud mental". Además, afirmó que "la Generalidad estará al frente para dar una respuesta a la altura de la que nos merecemos como país. Y así se está haciendo. Si bien es cierto que la problemática se ha incrementado a raíz de la pandemia, ya con anterioridad a la llegada del covid los indicadores de salud mental apuntaban que había una tendencia al alza en relación a las problemáticas asociadas a este malestar emocional de la gente más joven y también de la gente más mayor. La salud mental es un tema capital para este gobierno y la prioridad son los jóvenes y los adolescentes".

Después ha asegurado que ya hay 474 escuelas e institutos de Cataluña que cuentan con un profesional de enfermería y que "es importante que el alumnado, los más pequeños y todos, vean las escuelas, los centros educativos, como espacios seguros, de conocimiento, crecimiento y acompañamiento. Y los adultos, los profesionales de la salud y la educación que les ayudan y acompañan en este camino deben ser vistos como referentes fiables porque lo son".

En defensa del Instituto Llobregat

Luego ha señalado que "es una responsabilidad compartida por todos proteger el centro educativo de Sallent para que pueda seguir siendo el espacio de referencia, el espacio de seguridad de todo su alumnado. No revictimicemos el centro donde estudiaban las víctimas en el momento en el que sucedieron los hechos porque eso no ayuda a nadie".

Las disculpas han venido después de todas esas consideraciones en los siguientes términos: "No hay debate sobre si alguna cosa ha fallado y por eso el Govern pide disculpas y asume la responsabilidad que le atañe si no se ha detectado a tiempo, si no se ha podido impedir este intento de suicidio y este suicidio consumado de dos personas menores de edad. Ha habido, seguramente, lo explicaban ayer los diferentes profesionales un conjunto de efectos adversos que como administración en particular y como sociedad en general no hemos podido detectar a tiempo para evitar unos hechos tan trágicos".

Plaja ha asegurado que el gobierno catalán "llegará hasta el final para saber qué ha pasado". "Es necesaria –añadió– una respuesta comunitaria y a nivel de Generalidad, estaremos, tenemos planes y protocolos. Son palabras que en contextos como este incluso resultan malsonantes, pero existen, es la manera como se debe actuar desde la administración para ayudar a disminuir los intentos de suicidio. Lamentablemente las conductas suicidas tienen unos factores de imprevisibilidad, son difíciles de prever y no siempre permiten evitarlas. Es necesaria la colaboración de todo el mundo. A pesar de todo, desde la Generalidad no dejaremos de esforzarnos".

Un nuevo caso

La portavoz no ha aludido al nuevo caso de intento de suicidio en un instituto de la población tarraconense de La Ràpita. Un adolescente de 15 años con rasgos autistas se arrojó por el balcón de su casa el pasado 20 de febrero. Sobrevivió, pero está ingresado a consecuencia de las graves heridas. Los padres advirtieron a su tutora en el Instituto "Els Alfacs" en enero de que el muchacho sufría acoso escolar. El digital Crónica Global ha dado cuenta de este nuevo caso y se puso en contacto con el director del centro, quien señaló que los padres "pueden decir lo que quieran, no haré más comentarios. Pero tendrán que demostrarlo o denunciarlo ante las autoridades".

Otro encontronazo con el periodista Rius

En cuanto a la comparecencia de Plaja, la portavoz ha vuelto a protagonizar un nuevo incidente con el periodista Xavier Rius, quien ha preguntado si el Govern tenía constancia de que además de los insultos por querer cambiar de sexo en el caso de una de las gemelas estas habían sido tachadas de "inmigrantes" y "sudacas" en el instituto. Plaja ha perdido los nervios y ha gritado exigiendo al informador "respeto" por las víctimas. Y no ha contestado.

La portaveu del Govern diu que és "una vergonya" preguntar sobre el suïcidi Sallenthttps://t.co/kmqz1FiRcz ⁦@enoticiescat⁩ — Xavier Rius (@xriusenoticies) February 28, 2023

Plaja expulsó a este periodista de la sala de prensa de la Generalidad en noviembre de 2021 porque consideró que una de sus preguntas era "racista" y "machista". Rius preguntó en aquella ocasión por los "chistes" en TV3 contra la princesa Leonor. La justicia dio la razón al periodista y obligó a la Generalidad a retornarle su pase de prensa para acceder a las ruedas de prensa del gobierno autonómico.