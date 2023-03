Patxi López pide reactivar la comisión Kitchen mientras niega la del Tito Berni

Hace una semana, acorralado por el caso del Tito Berni, y dando muestras de gran nerviosismo durante su comparecencia en la sala de prensa del Congreso, el portavoz del PSOE, Patxi López, dijo que no estaba a favor de las comisiones de investigación cuando le preguntaron por la iniciativa de crear una para investigar el caso Mediador en el Congreso. "No será por nuestra iniciativa, porque creo que cuando un asunto está sub iudice, es mejor que los tribunales investiguen".

Una semana después, desde la misma sala de prensa del Congreso, Patxi López no sólo dio por cerrado el caso Tito Berni, como si él fuese el juez que instruye el mismo —caso que tiene, además, varias piezas todavía bajo secreto de sumario— sino que, en una muestra más de su habitual incoherencia, dijo que iba a reactivar la comisión de investigación del caso Kitchen, creada en septiembre pero sin ninguna actividad, un caso que también está sub iúdice: "Les anuncio que vamos a hablar con los otros grupos parlamentarios para activar la comisión conocida como comisión Kitchen. Porque, a la vista de las informaciones que hemos ido conociendo estos días, que implican directamente a la cúpula del anterior Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Mariano Rajoy, como quien utilizó de manera absolutamente ilícita los aparatos del Estado para tapar su propia corrupción, ante esto no podemos permanecer ni callados ni al margen, sino buscar y conocer toda la verdad. Porque este es un asunto gravísimo para nuestro propio sistema democrático".

Pero además de caer en esa contradicción en apenas siete días, dando muestras una vez más de una gran incoherencia, el objetivo del Patxi López parece claro: reactivando la comisión de investigación de la Kitchen bloquearía la del Tito Berni, dado que las comisiones se van sustanciando por orden cronológico de creación.