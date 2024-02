La "banda del Peugeot" de Pedro Sánchez: "Ya solo quedan dos"

Hace siete años, en 2017, Pedro Sánchez se ponía al volante de su Peugeot 407 para recorrer España y recabar apoyos para volver a convertirse en el líder del PSOE tras haber sido defenestrado unos meses antes. En ese coche, le acompañaron un puñado de fieles que, poco después, consiguieron vencer en las primarias socialistas a Susana Díaz. De esos fieles ahora ya "solo quedan dos".

La "banda del Peugeot", los bautizó este martes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. El hombre de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso cargaba con esta expresión contra el propio presidente del Gobierno pero también contra Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos.

Todos ellos viajaron en su día en ese Peugeot al que también se subieron otros fieles a Sánchez por aquel entonces como Adriana Lastra, ahora defenestrada. De esos cuatro nombres que en su día acompañaron a Sánchez "ya solo quedan dos", recuerdan desde el PP. "Por el momento, han caído dos, pero Cerdán y Sánchez les deben a los españoles muchísimas explicaciones", explicó Tellado.

Los viajeros del Peugeot

Tellado se refería así a los viajeros que acompañaron a Sánchez en su ruta por España: José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Esta semana, tras destaparse el escándalo, se ha conocido que el acusado fue el ‘chófer’ de Sánchez en su ruta por el norte de España en el 2017.

"Es el caso Sánchez: nadie se cree que un asesor que hacía labores de chófer cerrara contratos millonarios en varios ministerios y comunidades autónomas sin la supervisión de su jefe. Y nadie se cree que Pedro Sánchez no conociera lo que hacía uno de sus colaboradores más cercanos", detalló Tellado. "Si Sánchez no lo sabía, fue una negligencia. Y si lo sabía y no hizo nada", encubrió un presunto delito, añadió el portavoz del PP.

Santos Cerdán

Ahora, tras la caída de Koldo y la marcha de Ábalos al grupo mixto, todavía se mantiene en pie el navarro Santos Cerdán. El actual secretario de Organización fue el número dos de Ábalos. En su día, se enfrentó a Adriana Lastra por el control interno del partido y venció en esa batalla.

Su nombre ha salido a la palestra en los últimos días ya que Cerdán fue, según diversas fuentes, quien "se trajo" a Koldo a Madrid y posteriormente "se lo traspasó" a Ábalos, cuando llegó al ministerio.

La historia de Koldo García y Santos Cerdán es casi paralela. Ambos habían sido concejales en dos localidades navarras. García, en el pueblo de Huarte, situado al norte de Pamplona, desde 2011 a 2015. Cerdán, en la localidad de Milagro, situado en la Ribera al sur de la comunidad foral, donde llegó a ser teniente de alcalde hasta el año 2015.