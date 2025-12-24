Ortega Smith rescata la hemeroteca de Abascal tras su expulsión de la Ejecutiva de Vox: "El líder coloca a todos"

El papel de Javier Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, sigue menguando en el partido. Este martes, en vísperas de Nochebuena, la formación anunció que el dirigente sale del Comité Ejecutivo Nacional y sería sustituido por Julia Calvet, expresidenta de la plataforma estudiantil S’ha acabat.

El movimiento de un político que ha criticado en varias ocasiones la deriva del partido reduce aún más su papel en Vox tras su sustitución como portavoz adjunto en el Congreso por Carlos Hernández Quero. Ortega Smith sigue siendo diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Su respuesta ha llegado en Twitter: el parlamentario ha publicado el fragmento de una entrevista de hace años a Santiago Abascal en el que reflexiona sobre la partidocracia en España. "Los partidos se han convertido en instituciones muy poco democráticas" en los que "el líder coloca a todos", señalaba. "Determina las listas y todos deben al líder su sustento y es muy difícil que la gente sea libre en los partidos", continuaba Abascal, para quien "la democracia ha sido secuestrada por los partidos", que "no son democráticos internamente".

Hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo 🇪🇸 pic.twitter.com/lp1AUQfi9d — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) December 23, 2025

Junto al vídeo, Ortega Smith señalaba: "Hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo".

El exsecretario general de Vox, cargo en el que fue reemplazado por Ignacio Garriga, es hoy una de las figuras más críticas dentro del partido. Ya en 2023 Ortega Smith habló de los partidos como "agencias de colocación" y ha tenido gestos que lo alejan de la cúpula, como su presencia en la presentación del think tank del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

También estuvo en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.