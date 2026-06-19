"Niego la mayor, no ha habido ninguna purga", ha dicho acerca de las diferentes acusaciones de haber purgado a la fiscal Lastra, que declaró en contra del exfiscal general del Estado a García Ortiz. "Se me ha juzgado por despreciar a unos candidatos y designar a otros, quiero decir que todos ellos son excelentísimos profesionales, pero entre tantos candidatos, solo uno puede ser nombrado", ha argumentado antes de aseverar que ella misma ha sufrido alguna decepción al presentarse a una vacante y que no fuera designada.
"Me da igual que sea el procedimiento Plus Ultra, el procedimiento de Leire.. son procesos que están en curso, por lo tanto no puedo hacer ningún tipo de observación ni comentario al respecto", ha dicho.
Asimismo, ha recordado que ya transmitió al juez Santiago Pedraz la información de la que disponen acerca del caso de las cloacas del PSOE: "Sobre la reunión de Fiscalía, quiero decirles que el juez que lleva el procedimiento dirigió un oficio a la Fiscalía General del Estado para que informara de una serie de datos, nos solicitó indformación sobre determinadas personas que podrían haber acudido a la Fiscalía y se la ofrecimos".
"Si el magistrado juez considera que esta información no es suficiente, acordará las diligencias necesarias", ha sentenciado.
La fiscal general dispone de 30 minutos para responder a las cuestiones que los grupos parlamentarios han planteado. Retoma la palabra advirtiendo que no entrará a valorar las opiniones políticas: "No voy a entrar a opinar en opiniones de carácter subjetivo sobre la actuación del anterior fiscal general. No me voy a convertir en opinadora o comentarista, por lo tanto me voy a remitir a los aspectos que puedo ayudar a aclarar".
Además, ha recriminado lo que, a su juicio, son faltas de respeto a la institución que representa: "Quiero reclamar un respeto a la institución que represento. Decir que la Fiscalía está a disposición de una trama criminal es una falta de respeto".
"Señor Oleaga, no venga usted a provocar que es lo que está haciendo", ha recriminado la presidenta de la Comisión al senador del PSOE, que ha asegurado que el PP ha llamado "criminal" a la fiscal general.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Senado, José María Olega, ha tildado de "machistas" los ataques de los demás grupos parlamentarios a la fiscal general del Estado por, a juicio de PP y Vox, falta de independencia del Ministerio Público. "Les ha faltado darle una paliza", ha dicho exaltando las críticas de PP y Vox.
"Creo que todos sabemos por qué fue condenado el fiscal general del Estado", ha comenzado diciendo antes de aseverar que el motivo real no es que cometiera un delito de revelación de secretos; sino que se le persiguió por haber apoyado la Ley de Amnistía.
"Usted purgó a Almudena Lastra por ser fiel a sus principios", ha asegurado la senadora del PP, que ha achacado a Peramato que "en lugar de sanar heridas, las abre a bocajarro en una Fiscalía herida de muerte e infestada con el sectarismo sanchista".
La senadora popular ha recriminado a Peramato que no haya ordenado diligencias internas para investigar las reuniones de la Fiscalía General del Estado con la fontanera socialista y conocer de primera mano si estas tuvieron efectos pragmáticos en contra de los objetivos de la cloaca del PSOE.
"¿Qué le genera admiración de su predecesor, que es un delincuente?", le ha cuestionado la senadora del PP María José Pardo después de recordarle que en su toma de posesión, Peramato mostró su respeto y admiración por García Ortiz.
Así, ha acusado a la Fiscalía General del Estado de ser "sanchista" y a su predecesor, García Ortiz, de abrirle "las puertas a la cloaca socialista". "Estas reuniones coinciden en el tiempo con el intento de compra al fiscal Stampa", ha aseverado.
"Todos estos acontecimientos tuvieron lugar antes de mi toma de posesión como fiscal general del Estado", ha dicho Peramato excusándose de las decisiones tomadas por el exfiscal general y la denuncia de Leire Díez contra el fiscal Anticorrupción José Grinda, de la que la Fiscalía General dio traslado.
A juicio de Peramato, el Ministerio Público ha trabajado "con pleno respeto a los derechos fundamentales".
"Se pusieron en marcha nuestros mecanismos internos para garantizar la imparcialidad del Ministerio Fiscal", ha explicado Peramato acerca del caso en el que fue juzgado y condenado Álvaro García Ortiz. La Fiscalía decidió no acusar en el caso, según ha dicho Peramato, tras estudiar el caso en un proceso "con todas las garantías".
"La discrecionalidad no solamente es legítima, sino necesaria", ha explicado acerca de las actuaciones de la Fiscalía General del Estado. Aun así, la fiscal general ha asegurado que entre sus labores, se encuentra la de impulsar la imparcialidad y la independencia del Ministerio Fiscal.
Cabe recordar que la Fiscalía reconoció dos reuniones del que fuera mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, con la fontanera socialista Leire Díez.
"El camino que debemos recorrer es un camino de respeto institucional, que reconoce que ha habido una fractura en términos de cohesión y por eso requiere de un esfuerzo consciente para reafirmar los valores que nos definen. Entre estos valores se encuentran la legalidad y la institucionalidad, pero también la lealtad a la sociedad y a las instituciones; así como el respeto a la carrera fiscal", ha explicado.
"El escrutinio parlamentario de la Fiscalía puede implicar un riesgo de politización", ha explicado la fiscal general asegurando que el control parlamentario del Ministerio Público no es la mejor forma de garantizar su independencia. "La Fiscalíasolo puede fortalecerse desde la pluralidad de sus voces y el refuerzo de sus mecanismos internos", ha explicado la fiscal general.
"El ministerio fiscal no forma parte del Ejecutivo", ha asegurado antes de subrayar que el Ministerio Público no obedece a las directrices del Gobierno de Pedro Sánchez.
La fiscal general del Estado tiene 40 minutos para hablar sin cortes ni preguntas.
"Tengo un catarrazo tremendo", ha comenzado Teresa Peramato justificándose por tener la voz algo tomada y sostener un pañuelo sobre el que ha advertido que usará a menudo durante su declaración.