Ana Vázquez: "Marlaska es un pelele en manos de Pedro Sánchez"

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha arremetido contra el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta durante una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio. La dirigente popular ha denunciado que el Ejecutivo pretende "cambiar el relato" centrando el debate en el reparto de menores migrantes entre las Comunidades Autónomas, cuando, a su juicio, el verdadero problema es "el episodio más grave contra la soberanía nacional" que ha sido la llegada de más de 50.000 inmigrantes a Ceuta en apenas unas horas.

Además, ha reclamado la repatriación de los menores conforme al acuerdo bilateral con Marruecos y ha acusado a Pedro Sánchez y a Fernando Grande-Marlaska de abandonar a los ceutíes.

Vázquez ha criticado además la ausencia del presidente del Gobierno durante la crisis y ha cargado duramente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de priorizar la protección del Ejecutivo frente a la seguridad de los ciudadanos.

La portavoz popular comenzó su intervención cuestionando la gestión del presidente del Gobierno durante la crisis migratoria. "A mí me parece ya un absurdo que el presidente del Gobierno no haya plantado sus vacaciones y se haya plantado en el Congreso de los Diputados y desde Madrid gestionar esta crisis. Me parece muy, muy lamentable lo que le importa la seguridad de los españoles. Él solo está pendiente de su seguridad, no de la seguridad de los ceutíes", afirmó.

Pero además, según Vázquez, la situación dista mucho de la normalidad que, a su juicio, intenta trasladar el Ejecutivo. "Siguen engañándonos diciendo que ya hay normalidad cuando me consta que no hay normalidad, que hay más de 5.000 personas deambulando por las calles, gente todavía delante de sus comercios con militares y policías. La normalidad la tendrá el señor Sánchez en la playa, pero no los pobres ceutíes, que están completamente desbordados por la situación".

"Que cumplan la ley y repatrien a los menores"

Ana Vázquez rechazó de lleno que el problema deba centrarse en la acogida de menores extranjeros no acompañados y defendió que el Ejecutivo debe aplicar el acuerdo bilateral de readmisión firmado con Marruecos.

"Lo que quiere ahora el Gobierno es engañar a la gente: 'No vamos a hablar de la invasión, del episodio más grave contra nuestra soberanía nacional y contra nuestra integridad territorial, y vamos a hablar de la guerra con las Comunidades Autónomas que no quieren a los menores'. No. Aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley".

Pero Vázquez fue más allá y es que la diputada recordó que el acuerdo fue firmado por un Gobierno socialista en 2007 y posteriormente ratificado durante el mandato de Mariano Rajoy. "Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es la filiación para saber cuántos son realmente menores. Y una vez identificados, el artículo 5 del acuerdo lo dice muy claramente: si tienen familiares, reagrupación familiar en Marruecos; y si estaban bajo tutela de los servicios sociales marroquíes, deben regresar allí. Han entrado desde Marruecos y tienen que volver a Marruecos".

Duras críticas a Marlaska

La portavoz de Interior también dedicó buena parte de la entrevista al ministro Fernando Grande-Marlaska, cuya actuación calificó de "indigna". Y aseguró que "el ministro es un pelele en manos de Pedro Sánchez. El día que colgó la toga y se puso al servicio de Pedro Sánchez perdió su dignidad. Hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido".

Según Vázquez, el Ministerio del Interior disponía de información suficiente para anticipar la crisis migratoria. "Estamos seguros de que tenían múltiples avisos. El propio presidente de Ceuta intentó hablar en tres ocasiones con el presidente del Gobierno. Pero además no hace falta ser un lince en investigaciones policiales: si durante los días previos están entrando 100, 200 o 500 personas a nado, sabes perfectamente que algo está pasando."

La dirigente popular sostuvo que el Ejecutivo estaba más preocupado por sus problemas políticos que por la gestión de la frontera. "Este Gobierno está en protegerse a ellos, no en proteger a los ciudadanos. Por eso no protegieron a Ceuta y ahora quieren tapar una crisis gravísima de soberanía nacional."

"¿Dónde estaba el Gobierno de España?"

Ana Vázquez también cuestionó la reacción del Ejecutivo hacia Marruecos y reclamó mayor transparencia sobre la relación entre ambos países. "Resulta que cuando hay incendios o una DANA la culpa siempre es de las Comunidades Autónomas. Pero las fronteras son competencia del Gobierno de España. ¿Dónde estaba el Gobierno? De vacaciones".

La portavoz del PP mostró además su sorpresa por los agradecimientos públicos del Ejecutivo al Gobierno marroquí tras la entrada masiva de inmigrantes. "No nos tome el pelo. Usted tiene que explicar qué ha pasado y por qué, después de permitir la entrada de decenas de miles de personas, siguen dando las gracias a Marruecos. Si realmente existiera colaboración y reciprocidad, toda esa gente que sigue en Ceuta ya tendría que haber regresado. Es indigno que todavía continúen allí."

Las declaraciones de Ana Vázquez llegan en un momento de máxima tensión política por la gestión de la crisis migratoria y anticipan un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la respuesta del Estado, el papel de Marruecos y el reparto de menores migrantes entre las Comunidades Autónomas.