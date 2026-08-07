El presidente de Melilla: Marruecos debería obligar a los padres a proteger a sus menores

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado a Marruecos que obligue a los padres a proteger y custodiar a sus hijos menores de edad y ha planteado la posibilidad de establecer un régimen sancionador como una de las medidas para evitar nuevas tragedias.

Imbroda ha trasladado esta petición a través de su perfil en la red social X, donde ha defendido que las autoridades marroquíes deberían reforzar la responsabilidad de los padres sobre sus hijos: "Marruecos debería obligar a los padres a que protegieran y custodiaran mejor a sus menores y evitar tragedias", ha escrito el presidente melillense.

En el mismo mensaje, Imbroda ha añadido que "quizá un régimen sancionador ayudaría bastante, además, por supuesto, de otras actuaciones". La petición se produce después de la llegada irregular a Melilla de 144 menores extranjeros no acompañados durante el jueves y el viernes de la semana pasada, en el contexto de la reciente crisis migratoria.

Marruecos debería obligar a los padres a que protegieran y custodiaran mejor a sus menores y evitar tragedias! Quizás un régimen sancionador ayudaría bastante, además por supuesto de otras actuaciones! — Juan José Imbroda (@imbrodamelilla) August 7, 2026

Con estas nuevas entradas, el número de menores extranjeros no acompañados acogidos en los centros de protección de Melilla se ha elevado a 312.

Esta cifra casi cuadruplica la capacidad máxima de 84 menores establecida por el Gobierno de España en la declaración de contingencia migratoria aprobada hace un año para la ciudad autónoma.

El acuerdo de repatriación

Imbroda ya denunció esta semana que Marruecos no está cumpliendo el acuerdo bilateral de 2007, en vigor desde 2013, que contempla la repatriación segura de menores extranjeros no acompañados. El presidente de Melilla afirmó que "ha sido imposible" realizar traslados desde la ciudad autónoma al país vecino en aplicación de este acuerdo.

En este contexto, consideró que conseguir que Marruecos aplique la norma constituye "otra asignatura pendiente que tiene España". La petición de Imbroda se suma así a sus reclamaciones para que se cumpla el acuerdo bilateral y se adopten medidas que permitan reducir la presión sobre los centros de protección de menores de Melilla.