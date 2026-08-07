Muere un inmigrante al intentar acceder a Ceuta en parapente

Un joven inmigrante de origen subsahariano ha fallecido tras precipitarse al mar cuando intentaba acceder a Ceuta desde Marruecos utilizando un parapente, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El suceso se produjo alrededor de las 08:00 horas en las inmediaciones del espigón de Benzú, cuando los sistemas de vigilancia detectaron el intento de cruce y activaron un dispositivo de respuesta con la participación de efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Cayó al agua durante la maniobra

Las patrullas se desplazaron hasta la zona tras recibir el aviso para intentar localizar y rescatar al joven, que había caído al mar mientras realizaba la maniobra de acceso.

Una vez encontrado, los agentes comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los efectivos del Instituto Armado iniciaron las maniobras de reanimación, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado hasta la base del Servicio Marítimo, situada en el puerto pesquero de Ceuta, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para la realización de la autopsia.

Investigación abierta para esclarecer el accidente

Según las fuentes consultadas, este sería el primer fallecimiento registrado en España de una persona que intentaba acceder al país mediante el uso de un parapente.

Desde la Benemérita constatan que inmigrantes subsaharianos están protagonizando intentos de entrada aislados mediante este método, sobre todo desde el pasado año, habiéndose registrado ya varios accidentes de estas personas debido a las escasas nociones para utilizar este tipo de aparatos. La investigación se mantiene abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.