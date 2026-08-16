Abascal acusa a Sánchez de "desmoralizar" a los ceutíes para entregar la ciudad a Marruecos

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "abandonar" Ceuta para "desmoralizar" a sus habitantes y que "tiren la toalla", dejen la ciudad y sea "entregada" a Marruecos después de la bochornosa invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos a la ciudad española.

"El abandono de Ceuta por parte del Gobierno es deliberado y tiene un propósito: desmoralizar a los ceutíes para que acaben tirando la toalla y facilitar la entrega de la ciudad a Marruecos", ha señalado el presidente de Vox en un mensaje en la red social 'X'. Dicho esto, Abascal, que ha vuelto a calificar al jefe del Ejecutivo de "traidor", ha reiterado además que Sánchez "tiene que acabar en la cárcel por muchas cosas, pero sobre todo" por la crisis migratoria en Ceuta.

En este contexto, Abascal reclamó el viernes que tras el "abandonar" del Gobierno a los habitantes de la ciudad española era el "momento", en referencia al PP, de que se aplique al PSOE un "cordón higiénico". "Es el momento de que todos los partidos decentes abandonen al Gobierno y utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance. En primer lugar, poniendo un cordón higiénico al partido de la mafia en Ceuta y en Bruselas. Y llevando al Parlamento la petición del juicio por traición".

Coalición de PP y Vox en Ceuta

En paralelo, como ya ha informado Libertad Digital, el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha instado a Juan Vivas, presidente de Ceuta, a que rompa con el PSOE y los islamistas para gobernar juntos en la ciudad española. El líder de Vox en Ceuta ha recordado que existe una "mayoría absoluta alternativa" en Ceuta para constituir una coalición de gobierno que sume los nueve diputados del PP a los cuatro de Vox, por lo que reclama al presidente Vivas a que "rompa inmediatamente" sus "acuerdos" con el PSOE y el "partido islamista" de Fátima Hamed.