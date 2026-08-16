Feijóo denuncia la "indolencia" de Sánchez ante los navajazos y las violaciones a niñas en Ceuta

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez sensibilidad con Ceuta después de la invasión de más de 80.000 inmigrantes llegados desde Marruecos, a la vez que ha reprochado la actitud del Ejecutivo socialista en su respuesta a la ciudad española situada en África. "Nadie es capaz de entender la indolencia ante este caos", ha criticado el jefe del PP.

En un mensaje en X, que ha recogido Libertad Digital, el líder de la oposición ha subrayado que "los ceutíes tienen derecho a vivir tranquilos; las mujeres tienen derecho a salir a la calle sin miedo; y los niños tienen derecho a crecer seguros" después de más de 15 días donde los inmigrantes ilegales han sembrado el caos con decenas de reyertas con navajazos y una quincena de violaciones, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Para el líder del PP, Ceuta "necesita un Gobierno comprometido, sensible frente a una crisis cuádruple: migratoria, de salud pública, de orden público y de seguridad nacional". "Nadie es capaz de entender la indolencia ante este caos", ha zanjado en la citada red social.

"Mónica García, dimisión"

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido la dimisión inmediata de la ministra de Sanidad, Mónica García, por ser "culpable" del "colapso sanitario" que a su juicio sufre Ceuta tras la invasión de hace 15 días.

También ha criticado a los ministros del Gobierno que han ido a Ceuta para "hacerse la foto" pero aportando "cero soluciones" a la situación que sigue viviendo la ciudad. Además, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue tumbado en la hamaca y en la playa" de la residencia oficial de Lanzarote y no da "explicaciones" de lo que ha sucedido.

"Nadie nos ha explicado del Gobierno de España cómo ha podido pasar esto, pero lo más grave es que nadie nos ha podido garantizar que esto no vuelva a suceder", ha advertido el vicesecretario del PP, que también ha señalado que la visita de los ministros al municipio ceutí "se ha parecido más a un 'photocall' de agosto" que a un Ejecutivo "gestionando una crisis".