Rusia desmonta las acusaciones de Sánchez sobre la crisis de Ceuta: "Nada que ver"

Rusia e Israel han salido al paso de las acusaciones lanzadas por Pedro Sánchez a raíz de la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio, cuando se produjo la entrada masiva de 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma. El presidente del Gobierno ha vinculado la difusión de informaciones sobre lo ocurrido con cuentas asociadas a ambos países, una acusación que Moscú y Tel Aviv rechazan.

Según recoge Europa Press, el Kremlin ha negado este lunes cualquier implicación en la llegada de decenas de miles de inmigrantes desde territorio marroquí. Preguntado por la radiotelevisión pública rusa RBC sobre una posible participación de las autoridades rusas en la crisis, el portavoz de la Presidencia, Dimitri Peskov, ha respondido de manera tajante: "No. Nada que ver".

La reacción de Moscú llega después de que Sánchez haya descartado que exista "ninguna información" que permita responsabilizar a Marruecos de lo sucedido y haya puesto el foco, en cambio, sobre Rusia, Israel y lo que ha denominado una "internacional ultraderechista".

El jefe del Ejecutivo sostiene que estos actores pretenden "utilizar" la inmigración para "atacar" a España y al resto de Europa. "Efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al Gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo, como es la lucha contra la migración irregular", ha asegurado.

Para respaldar sus afirmaciones, Sánchez ha hecho referencia a un análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE. A su juicio, los ataques contra España responden a "las posiciones políticas valientes" mantenidas respecto al "genocidio" en Gaza y la "invasión" de Vladimir Putin en Ucrania.

Israel acusa a Sánchez de mentir

La respuesta israelí ha llegado por boca del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, que ha acusado directamente al presidente español de lanzar "mentiras descaradas" al relacionar a Israel con la difusión de informaciones sobre la crisis migratoria.

"Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada", ha escrito Saar en un mensaje publicado en redes sociales.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, miente descaradamente. En su entrevista a la Cadena SER hoy, volvió a mentir, acusando sorprendentemente a Israel de difundir información falsa sobre los sucesos de Ceuta. Esto es una mentira descarada. Seguir difundiendo mentiras… pic.twitter.com/E8JdhCPWzJ — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 31, 2026

El responsable de la diplomacia israelí también ha arremetido contra la gestión del Gobierno español después de que Sánchez rechazase señalar a Marruecos por la entrada masiva de 80.000 inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

"Seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá de la vergonzosa incapacidad de Sánchez para gestionar los asuntos de su país", ha añadido Saar.

El de este lunes es el último cruce de acusaciones entre el Gobierno español y el Ejecutivo encabezado por Benjamin Netanyahu. Israel llamó a consultas a su embajadora en Madrid en mayo de 2024 a raíz del reconocimiento de Palestina y no ha designado sucesor.