Ceuta considera un "grave error" las carpas para inmigrantes y pide acelerar las devoluciones

El Gobierno de Ceuta ha calificado como un "grave error" la decisión del Ejecutivo central de utilizar los terrenos del puerto para instalar carpas destinadas a los inmigrantes que permanecen en las calles tras la invasión del pasado 30 de julio.

El Ejecutivo autonómico, presidido por Juan Jesús Vivas, considera que recurrir a esta infraestructura para alojar a estas personas no es la solución y reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que centre sus esfuerzos en su devolución a Marruecos.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha cuestionado la utilización del entorno del Muelle de Poniente para habilitar alrededor de 1.000 plazas de alojamiento temporal: "Es un grave error porque se trata de una infraestructura crítica y eso indican informes existentes", sostiene el Ejecutivo autonómico.

La instalación de las carpas fue autorizada por Óscar Puente después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazara inicialmente la petición para ocupar esos terrenos al considerar que las instalaciones eran incompatibles con la normal explotación del puerto.

Posteriormente, Puertos del Estado analizó el expediente y advirtió de que la ocupación podía incrementar determinados riesgos relacionados con la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y la operativa portuaria.

El Gobierno de Ceuta considera que la decisión no responde a la prioridad que, a su juicio, debería marcar la actuación del Ejecutivo central ante la situación que atraviesa la ciudad.

Reclama acelerar las devoluciones

El Ejecutivo de Vivas ha puesto el acento en la permanencia en Ceuta de las personas que entraron desde Marruecos a finales de julio y ha reclamado que la misma rapidez empleada para encontrarles alojamiento se aplique a su devolución.

"Esta celeridad que se están dando en buscar alojamiento para los migrantes se la deberían dar en la devolución de estas personas que entraron desde Marruecos, porque esa debe ser la prioridad", ha señalado.

El Gobierno autonómico insiste en que el alojamiento temporal no permitirá recuperar la normalidad mientras estas personas continúen en la ciudad. En este sentido, sostiene que el retorno de los inmigrantes será la vía para recuperar la normalidad en Ceuta, frente a la solución adoptada por el Gobierno central para atender a quienes todavía permanecen sin cobijo.