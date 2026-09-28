Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta acusado de conocer las alertas del CNI

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, comunicará su dimisión este lunes, cuando se cumplen dos meses de la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos a la ciudad española. El máximo representante del Gobierno en Ceuta ha estado en el punto de mira desde el principio al ser acusado de conocer las alertas del Centro Nacional de Inteligencia -CNI- los días previos a la entrada masiva. Acusaciones que ha negado en todo momento para aferrarse al cargo hasta esta semana.

Esta dimisión se suma a la de su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, que aseguró en su carta de renuncia que había trasladado al delegado del Gobierno las alertas del CNI que apuntaban a una más que posible entrada masiva a la ciudad española.

Está previsto que el hasta ahora delegado del Gobierno en Ceuta convoque una comparecencia ante los medios de comunicación para comunicar su marcha. En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto manos a la obra y está ultimando el relevo del máximo representante del Ejecutivo socialista en Ceuta.

Investigado por delitos de prevaricación

Hace un par de semanas, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón se hizo cargo de la investigación abierta en un juzgado de Ceuta al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma por su actuación en la invasión. Hazte Oír interpuso y amplió su querella contra el delegado del Gobierno después de pedir que se le tomara declaración como investigado, así como conservar correos y grabaciones, los correspondientes atestados policiales o que declarase como testigo el ya exjefe de gabinete del delegado, Gonzalo Sanz, que dimitió también de su cargo y que tomará declaración este mismo lunes coinciendo con la dimisión de Triano.

Las pesquisas en Ceuta contra el delegado del Gobierno se abrieron a raíz de una denuncia de Manos Limpias, pero al no personarse finalmente en el procedimiento, el juzgado entendió que carece de legitimación procesal para instar diligencias, por lo que no resuelve sobre las que había solicitado. Los denunciantes atribuyen al delegado del Gobierno en Ceuta presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

En el marco de la investigación abierta sobre estos hechos, este lunes, la magistrada tomará declaración como testigos al antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas,