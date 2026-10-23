Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la cuenta atrás para la publicación de las listas del 29-N.

La buena salud sexual de Sánchez y Begoña

"Tenemos una vida sexual activa y sana". Así ha descrito el presidente del Gobierno su intimidad con Begoña Gómez, su esposa. Rubén Arranz en El Confidencial resume el paso de Pedro Sánchez por La Revuelta de David Broncano: "Gracias a RTVE, sabemos que el presidente del Gobierno practica la coyunda con cierta asiduidad. Puro servicio público el de Broncano". El Español pone el foco en la participación de Sánchez, entre bromas, sobre "cargarse al rey" aderezadas con planos de una camiseta con la leyenda "ni Patria ni Rey". Y frente a los ataques del presidente a determinados medios, Feijoo en el 15.º aniversario de Vozpópuli defendió la prensa libre y valiente y pidió que "nadie se deje intimidar por el miedo al cambio y a la reconstrucción nacional".

Durante la entrevista se habló poco de los casos de corrupción del PSOE, el Gobierno y la familia de Sánchez. Y las escasas preguntas acerca de estas cuestiones se plantearon en un tono suave muy alejado de la crítica. A pesar de ese silencio, impuesto por el equipo del presidente o autoimpuesto por el ente público, los periódicos siguen publicando novedades al respecto. La UCO sigue siendo la peor pesadilla del PSOE. Ha detectado la desaparición de facturas en las cuentas del partido. Es una información de El Mundo. Los agentes de la Guardia Civil están analizando de forma exhaustiva todos los gastos del partido en la etapa de Sánchez. Han cruzado datos que Ferraz y el Tribunal de Cuentas enviaron al juez y han comprobado que faltan papeles. Y han encontrado además otros documentos que son "ininteligibles", cuya veracidad cuestionan y que el PSOE deberá aclarar.

Otra de las causas que asfixia al PSOE es la de las cloacas, en la que, directamente, se niega a colaborar. Ferraz se niega a entregar el listado de los abogados contratados por el partido alegando secreto profesional y que está liado con las elecciones. Sobre la causa de las cloacas publica La Razón los mensajes que demuestran que otra juez de Badajoz, Marta Hernández, también fue objetivo de Leire Díez y compañía. La magistrada denunció a la Policía el acceso a su "esfera íntima y personal" utilizando un "dron o cámara oculta". Sabían hasta el libro que estaba leyendo en su piscina y tuvo que reforzar la seguridad de su casa con cámaras de videovigilancia en todo el perímetro.

Cuenta atrás para la publicación de las listas del 29-N

El lunes finaliza el plazo para registrar las listas de los partidos de cara a las elecciones generales. Según El Mundo, Vox le ha planteado al PP que se retire también en alguna provincia para el Senado, en dos en concreto. Dicen que hay voluntad de acuerdo, pero Abascal quiere ese sacrificio del partido de Feijóo, y grupo propio. Y el pacto es urgente y, quizá, no solo para el Senado porque según una encuesta de El Confidencial "PSOE y Frente Amplio recortan 12 escaños a PP y Vox" en solo dos semanas. La derecha mantiene una mayoría absoluta de 195 representantes, pero el PP baja ocho escaños y Vox sube dos, mientras que los dos de izquierdas logran tres más cada uno.

Los periódicos recogen, además, la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como número dos del PP en la lista de Madrid. Escribe Federico Jiménez Losantos en El Mundo que Cayetana es "el valor de la palabra y la ambición política" y que "lo que supone verla de número dos por Madrid es una apuesta ilusionante de Feijóo por un partido de talento y de valores". Repasa su trayectoria y su papel destacado en la política internacional. Ayer mismo, en su primera entrevista tras ser confirmada, citó como referencias para la reconstrucción del papel de España en el mundo a Zelenski y a María Corina Machado: "La veo en Kiev, la veo en Caracas, la veo en la urna. El 29 hay que votar por obligación. Y en algunos casos, como este, por placer", escribe Federico. Junto a Cayetana, de n.º 3 irá Borja Sémper y el tándem se interpreta como el deseo de Alberto Núñez Feijóo de integrar en su proyecto a las "dos almas" del partido. Para La Razón es un acierto porque el PP "no puede ni debe comportarse como una organización a la búlgara, una secta, que para eso ya está el PSOE de Sánchez". La elección de Cayetana ha molestado a la izquierda, a la política y a la mediática. El País titula en portada "Feijoo refuerza las listas con perfiles del ala dura y cargos autonómicos" y explica en páginas interiores que la selección obedece a la idea que tiene Feijoo del próximo Gobierno, si gana. Quiere a los mejores, y los ha buscado en los territorios.

El PSOE ya tiene un plan por si pierde las elecciones

Estamos contando en Libertad Digital que "El Gobierno se enfrenta a un delito de desobediencia por no identificar a los nacionalizados con la Ley de Nietos" y que "uno de los principales señalados es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares". Mientras, Baltasar Garzón mueve ficha ante el Supremo para salvar el voto de la Ley de Nietos, pidiendo al Alto Tribunal que dé marcha atrás en sus medidas cautelares. Lo más grave es lo que cuenta Carlos Cuesta. El PSOE está dispuesto a intentar la impugnación del resultado electoral en caso de perder, acudiendo al Tribunal Constitucional para reclamar los supuestos derechos perjudicados de los que se hayan quedado sin votar. Su plan pasa por apoyarse en el voto particular que se registró en el Supremo en favor de la aplicación del voto de los supuestos exiliados del franquismo y en contra de la suspensión cautelar de la aplicación de la norma y la instrucción.