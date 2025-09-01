Playas de ensueño, barcos y hoteles de lujo: así han sido las vacaciones de los políticos españoles

Los políticos de primera fila han cerrado un curso político complicado en el que la actualidad y los constantes escándalos de corrupción cercanos al PSOE han marcado una apretada agenda. Por ello, estos han decidido descansar en el período estival de diferentes formas. Desde playas de ensueño a hoteles de lujo han marcado las vacaciones de los principales actores políticos de España antes de enfrentarse a un nuevo curso que se prevé igual o más tenso que el anterior teniendo varias elecciones autonómicas al final del mismo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado unos días con la familia al completo en la Residencia Real de La Mareta, en Teguise, Lanzarote. Una finca de más de 30.000 metros2 que ha acogido tanto al líder socialista como a sus padres; su hermano; su esposa, Begoña Gómez; y hasta su cuñado —hermano de Begoña— y su pareja, según publicó OKdiario. Parte del espacio marítimo al que desemboca La Mareta ha sido cerrado para los inquilinos de Sánchez "por motivos de seguridad".

El jefe del Ejecutivo tuvo que interrumpir sus vacaciones cuando una semana después del inicio de la ola de incendios para asistir a varias zonas afectadas por los fuegos. Sin embargo, más tarde Sánchez y su esposa han permanecido unos días en el lujoso complejo andorrano Port Hotel Hemitage, cuyo precio mínimo ronda los 400 euros por noche.

Este hotel se define de la siguiente forma en su página web: "En el corazón de los Pirineos, en Soldeu, Andorra, encontrará un nuevo concepto de hotel 5 estrellas que nace a 1.850 metros de altitud en plena naturaleza y en un enclave privilegiado para la práctica de los deportes de montaña, tanto en invierno como en verano". Así, la web explica que las habitaciones se describen con los adjetivos "lujo y calidad" y que se trata de un complejo de cinco plantas y 5.000 m2 que conforman un "exclusivo centro de bienestar".

Irene Montero se contradice en las islas

Otra de las vacaciones más sonadas ha sido la de la eurodiputada de Podemos Irene Montero. La futurible candidata morada a las elecciones generales ha presumido en sus redes sociales de un viaje a Francia junto a sus hijos pero sin Pablo Iglesias para después publicar fotografías de ella junto a su grupo de amigas en las playas de Menorca.

https://www.instagram.com/p/DNVxqrjIxpF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=cWhpNjl1aXNxbTAx

Este viaje ha resultado ser controvertido porque la exministra de Igualdad ha cargado duramente contra el turismo masivo en numerosas ocasiones asegurando que "las islas son de quien las habita" y no de los turistas que viajan a ellas en período estival. En este viaje también se encontraba la secretaria general de Podemos y portavoz de la formación en el Congreso, Ione Belarra.

Bolaños ironiza contra el PP

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha bromeado con las peticiones de comparecencia que la oposición ha hecho públicas mientras se encontraba de vacaciones: "Llevo dos días de mis sobrevaloradas vacaciones y voy a petición de comparecencia diaria del PP. Dos días, dos peticiones. Por favor, Señorías del PP, no me echen tanto de menos. Volveré pronto y con las pilas cargadas para seguir debatiendo con PPVox".

🏖️ 🇪🇸 🚀 pic.twitter.com/KL8SxIC3bN — Félix Bolaños (@felixbolanosg) August 2, 2025

De esta forma se pronunciaba Bolaños adjuntando en su perfil de Instagram una fotografía en una playa, que, según ha destapado El Debate, era la playa de La Torre del Pirulico, en la almeriense localidad de Mojácar. El dirigente socialista ha compartido varias instantáneas en la playa después de hacer ejercicio y en lo que parece ser un cine de verano.

Puente, de vacaciones durante el caos

Un poco más al norte de la costa Mediterránea ha estado el titular de Transportes, Óscar Puente, que ha pasado unos días en el municipio alicantino de Altea, donde ha disfrutado del espectáculo pirotécnico que se ofrece en el evento Castell de l’Olla. "Mediterráneo puro", escribió junto a un vídeo en el que aparecían los fuegos artificiales difundido en su perfil de la red social X. El ministro se encontraba de vacaciones durante los días de caos ferroviario que ha atravesado el país, aunque este sí que seguía activo en su cuenta de X, desde donde llegó a ironizar con los incendios para atacar a sus adversarios políticos.

Respecto a los dirigentes de Sumar, destacan las vacaciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que, según publica El Debate, ha veraneado como es habitual en Menorca, donde su padre tiene una casa; por lo que suele pasar los veranos en la isla. La titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha preferido pasar las vacaciones cerca de su casa, en las Rías Baixas; a pesar de que ella es natural de Ferrol.

Abascal, en un barco asturiano

Otro gallego, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado gran parte de sus vacaciones en Galacia disfrutando de su tiempo con su esposa, Eva Cárdenas, y su hijo. De hecho, Feijóo advirtió que estaría en su casa del municipio de Moaña y que su actividad política sería limitada para poder dedicar a su familia el tiempo que no ha podido durante el curso político. El descanso del líder de los populares también se vio interrumpido por su presencia en zonas afectadas por los incendios.

https://www.instagram.com/p/DNEYyIOtlvZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=OXRzZTBmZXJ5eHMw

Un esquema similar ha elegido el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha pasado unos días por el norte de España veraneando por Asturias con su esposa, la influencer Lidia Bedman, y su hijo, que apenas tiene un año de edad. La pareja de Abascal ha subido varias instantáneas a su perfil de la red social Instagram; en una de ellas, se veía cómo Abascal y su familia disfrutaban de un día en barco.