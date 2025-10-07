¿Cobró Sánchez de la trama?": sus ministros rehúyen al PP en el Senado

Los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han evitado responder a una pregunta contra viento y marea formulada repetidamente por la bancada popular. "¿Cobró Sánchez de la trama?", ha interrogado la portavoz del PP en la Cámara Baja, Alicia García, al ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, que ha lanzado acusaciones al aire de "falsedades, insultos y bulos", pero ha rehuido explicar si el jefe del Ejecutivo ha cobrado del PSOE en efectivo.

De esta forma se ha volcado el PP a deslizar la supuesta financiación irregular de la formación socialista, a la que García ha tachado como "el partido de las chistorras y las mordidas". "¿Puede asegurar que el PSOE no se financió ilegalmente?", ha espetado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en referencia a Bolaños, que ha usado su primer turno de palabra para lanzar unas palabras de cariño al recientemente fallecido expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, al que el Senado dedicó tres minutos de silencio. "Puede dar el pésame a Fernández Vara, pero no puede venir aquí a no contestar a las preguntas", le ha recordado García.

En este sentido, el dirigente socialista ha acusado a la bancada popular de no haber leído el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque, a su juicio, si lo hubiese leído "se daría cuenta de que dice lo contrario" a lo que estaba exponiendo la senadora del PP. Algo a lo que Bolaños ha añadido que el de los populares es el "discurso más falso y más ultraderechista" que ha escuchado "en 45 años de democracia".

"Hay caja B y financiación irregular"

Por su parte, García ha aseverado que "en Ferraz entraban bolsas de basura con dinero y salían sobres con el sello del PSOE" y que eso significa que "hay caja B y financiación irregular" en la formación que lidera Sánchez. Todo ello, mientras los ministros socialistas, según ha dicho, hacen todo lo posible por "proteger a un presidente acabado" como, a su juicio, es el jefe del Ejecutivo; del que ha deslizado que podría acabar investigado por la Justicia. "España sabrá elegir entre su corrupción y la dignidad", ha sentenciado.

Cabe destacar que el documento revela que tanto el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos como su exasesor Koldo García Izaguirre y la que fuera su esposa, Patricia Úriz, recogían sobres de dinero en efectivo de la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle Ferraz. "Convirtieron Ferraz en el cajero automático de Ábalos y Koldo", ha destacado el senador popular, Alejo Miranda, en una pregunta a la ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha desestimado responder.

Alegría ha preferido criticar que el PP "plagie" las ideas de Vox; mientras que el titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha apuntado a un supuesto nerviosismo de los populares por un futurible ascenso de Vox en las urnas. Así se ha desencadenado una sesión de control al Gobierno en el Senado que ha comenzado con consenso entre los grupos parlamentarios en cuanto al recuerdo de Fernández Vara, pero que ha acabado en un pleno bronco con sucesivas intervenciones obligadas por parte del presidente del Senado, Pedro Rollán.