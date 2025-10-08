Menú

Feijóo anuncia a Sánchez que lo va a citar en la comisión de investigación del Senado: “Está tan pringado como ellos”

El Congreso vota este miércoles el embargo de armas a Israel con el voto de Podemos en el aire después de que el PSOE añadiese una cláusula trampa.

Francisco Solano Cobos
Montero se luce: "Lo primero que hay que hacer cuando uno gobierna es asumir responsabilidades"

"Lo primero que hay que hacer cuando uno gobierna es asumir responsabilidades", ha espetado la ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a Juan Bravo recriminándole que no haya habido dimisiones en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.
Francisco Solano Cobos
Montero saca el cribado del cáncer y Juan Bravo le recuerda que es su propio protocolo

"Se nos va la vida", ha aseverado la también secretaria general de los socialistas andaluces que ha deslizado que, como ha fallado el cribado del cáncer de mama, el mismo puede estar fallando con otras enfermedades. Por su parte, el diputado del PP Juan Bravo le ha recordado que el protocolo de cribado de cáncer lo hizo la propia María Jesús Montero cuando era consejera de Sanidad.
Francisco Solano Cobos
Bendodo recuerda a Montero que "su mano derecha mercadeaba con todos los corruptos"

"Era su mano derecha la que mercadeaba con todos los corruptos", le ha dicho Bendodo a Montero, a la que ha dado la "enhorabuena" de forma irónica por llevar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Francisco Solano Cobos
Bendodo: "Ánimo, María Jesús"

"Ánimo, María Jesús", ha espetado el diputado del PP Elías Bendodo, que ha preguntado a la titular de Hacienda hasta dónde piensa llegar en las cesiones al separatismo mientras negocia unos nueves PGE.
Francisco Solano Cobos
Montero vincula la Ley ELA a los PGE

"Ya que me habla de la Ley ELA, a ver qué vota el PP cuando traigamos la generación de crédito para esa ley al Congreso", ha espetado la ministra de Hacienda, que en esta legislatura ha conseguido financiar miles de millones de euro para las ayudas de la DANA y para el aumento del gasto en Defensa pero que no ha destinado 230 millones de euros al ELA por, según ella, no tener presupuestos.

Francisco Solano Cobos
Ester Muñoz le dice a Montero que ni si quiera se ha leído la ley ELA

"Es imposible entender por qué no consiguen mover 230 millones de euros", ha espetado Ester Muñoz en cuanto a la Ley ELA olvidada por el Ejecutivo después de recriminarla que ni si quiera se haya leído la norma, ya que esta le preguntó por qué no lo pagaban las comunidades autónomas y el documento especifica que tiene que ser el Gobierno el que aporte los fondos.

Francisco Solano Cobos
Ester Muñoz, a Montero: "Va a tener que dar muchas explicaciones"

La portavoz del PP en el Congreso ha advertido a María Jesús Montero que "va a tener que dar muchas explicaciones sobre la financiación irregular" del PSOE antes de preguntarle "a qué se dedica" su Gobierno. En este contexto, le ha recordado que los socialistas han paralizado la Ley ELA durante un año dejando que los pacientes de esta enfermedad sigan muriendo.

Sánchez se va del Congreso

El presidente del Gobierno se ha ido de la Cámara Baja después de rehuir las preguntas de la oposición.
Francisco Solano Cobos
Sánchez, escueto: "Ánimo, Alberto"

"Ánimo, Alberto", se ha limitado a decir Sánchez chulesco después de que el presidente del PP haya anunciado que se pondrá fecha este miércoles a la comparecencia del secretario general del PSOE en el Senado en el marco de la comisión Koldo.

Francisco Solano Cobos
Feijóo llama "patético" a Sánchez y anuncia que lo llamará hoy a la comisión Koldo del Senado

"Patético, señor Sánchez", ha respondido el líder del PP en el Congreso antes de aseverar que el informe de la UCO avala la jerga de los socialistas, que hablan de chistorras, lechugas y folios para hablar de los billetes con los que habrían cobrado comisiones ilegales los dirigentes socialistas. "Está tan pringado como ellos", ha espetado.

"No es una inventada, es su biografía", ha dicho antes de afirmar que el "problema" de Sánchez es que "no se puede delinquir" sin él. Además, ha anunciado que el PP llamará al secretario general del PSOE este mismo miércoles a comparecer a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.
Francisco Solano Cobos
"Que la verdad no le estropee un buen titular"

"Que la verdad no le estropee un buen titular", ha espetado el jefe del Ejecutivo, que ha afirmado que la UCO asegura que no hay caja B en el PSOE. Además, ha defendido el aborto, pese a que la bancada del PP no le ha preguntado sobre ello.

Francisco Solano Cobos
Feijóo apunta a la financiación irregular del PSOE

"Un presidente limpio y decente se hubiera trasladado a Ferraz a preguntar por los billetes de 500 que llaman chistorras", ha comenzado su intervención el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Francisco Solano Cobos
Belarra, sobre el embargo de armas: "Es una ley que no podemos apoyar"

"Es una ley que no podemos apoyar", ha dicho la secretaria general de Podemos a las puertas del hemiciclo sobre el embargo de armas a Israel; si bien no ha anunciado si su grupo se abstendrá o votará en contra.

Francisco Solano Cobos
Rufián: "No me han pagado dietas en mi vida"

"No me han pagado dietas en mi vida", ha espetado el portavoz de ERC en el Congreso al ser preguntado a las puertas del hemiciclo si su grupo parlamentario le paga en efectivo.

Francisco Solano Cobos
Patxi López insiste en que "todas las empresas de este país" pagan en efectivo los gastos

El portavoz del PSOE en el Congreso ha insistido en que "todas las empresas de este país" pagan en efectivo los gastos adelantados; con el objetivo de justificar los pagos en metálico a sus dirigentes.

Francisco Solano Cobos
La financiación irregular del PSOE, en el foco

El presidente del Gobierno tendrá que responder sobre el último informe de la UCO, que apunta a una probable caja B del PSOE después de encontrar sobres con su logos que contenían dinero en efectivo como pago de gastos adelantados a Ábalos y Koldo.

Francisco Solano Cobos
La cláusula trampa del PSOE en el embargo de armas

Los socialistas han incluido una cláusula trampa en el decreto del embargo de armas a Israel, ya que este podrá realizar compraventa de armas con empresas israelíes siempre cuando "afecte al interés general" de España. Esta cláusula mantiene en vilo el apoyo de Podemos al decreto.

