Feijóo anuncia a Sánchez que lo va a citar en la comisión de investigación del Senado: “Está tan pringado como ellos” El Congreso vota este miércoles el embargo de armas a Israel con el voto de Podemos en el aire después de que el PSOE añadiese una cláusula trampa.

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar