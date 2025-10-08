"Lo primero que hay que hacer cuando uno gobierna es asumir responsabilidades", ha espetado la ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a Juan Bravo recriminándole que no haya habido dimisiones en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.
"Se nos va la vida", ha aseverado la también secretaria general de los socialistas andaluces que ha deslizado que, como ha fallado el cribado del cáncer de mama, el mismo puede estar fallando con otras enfermedades. Por su parte, el diputado del PP Juan Bravo le ha recordado que el protocolo de cribado de cáncer lo hizo la propia María Jesús Montero cuando era consejera de Sanidad.
"Era su mano derecha la que mercadeaba con todos los corruptos", le ha dicho Bendodo a Montero, a la que ha dado la "enhorabuena" de forma irónica por llevar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
"Ya que me habla de la Ley ELA, a ver qué vota el PP cuando traigamos la generación de crédito para esa ley al Congreso", ha espetado la ministra de Hacienda, que en esta legislatura ha conseguido financiar miles de millones de euro para las ayudas de la DANA y para el aumento del gasto en Defensa pero que no ha destinado 230 millones de euros al ELA por, según ella, no tener presupuestos.
"Es imposible entender por qué no consiguen mover 230 millones de euros", ha espetado Ester Muñoz en cuanto a la Ley ELA olvidada por el Ejecutivo después de recriminarla que ni si quiera se haya leído la norma, ya que esta le preguntó por qué no lo pagaban las comunidades autónomas y el documento especifica que tiene que ser el Gobierno el que aporte los fondos.
La portavoz del PP en el Congreso ha advertido a María Jesús Montero que "va a tener que dar muchas explicaciones sobre la financiación irregular" del PSOE antes de preguntarle "a qué se dedica" su Gobierno. En este contexto, le ha recordado que los socialistas han paralizado la Ley ELA durante un año dejando que los pacientes de esta enfermedad sigan muriendo.
El presidente del Gobierno se ha ido de la Cámara Baja después de rehuir las preguntas de la oposición.
"Ánimo, Alberto", se ha limitado a decir Sánchez chulesco después de que el presidente del PP haya anunciado que se pondrá fecha este miércoles a la comparecencia del secretario general del PSOE en el Senado en el marco de la comisión Koldo.
"Patético, señor Sánchez", ha respondido el líder del PP en el Congreso antes de aseverar que el informe de la UCO avala la jerga de los socialistas, que hablan de chistorras, lechugas y folios para hablar de los billetes con los que habrían cobrado comisiones ilegales los dirigentes socialistas. "Está tan pringado como ellos", ha espetado.
"No es una inventada, es su biografía", ha dicho antes de afirmar que el "problema" de Sánchez es que "no se puede delinquir" sin él. Además, ha anunciado que el PP llamará al secretario general del PSOE este mismo miércoles a comparecer a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.
"Un presidente limpio y decente se hubiera trasladado a Ferraz a preguntar por los billetes de 500 que llaman chistorras", ha comenzado su intervención el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
"Es una ley que no podemos apoyar", ha dicho la secretaria general de Podemos a las puertas del hemiciclo sobre el embargo de armas a Israel; si bien no ha anunciado si su grupo se abstendrá o votará en contra.
"No me han pagado dietas en mi vida", ha espetado el portavoz de ERC en el Congreso al ser preguntado a las puertas del hemiciclo si su grupo parlamentario le paga en efectivo.
El portavoz del PSOE en el Congreso ha insistido en que "todas las empresas de este país" pagan en efectivo los gastos adelantados; con el objetivo de justificar los pagos en metálico a sus dirigentes.
El presidente del Gobierno tendrá que responder sobre el último informe de la UCO, que apunta a una probable caja B del PSOE después de encontrar sobres con su logos que contenían dinero en efectivo como pago de gastos adelantados a Ábalos y Koldo.