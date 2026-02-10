Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los accidentes de Adamuz y Rodalies, con 47 muertos en total, y de fallos técnicos y operativos que han afectado a la seguridad y al funcionamiento del servicio en distintas líneas ferroviarias del país.
La comparecencia se produce en un contexto de creciente preocupación por la fiabilidad del sistema ferroviario, tras los dos accidentes y las denuncias de los maquinistas y entre constantes interrupciones y retrasos. El Gobierno afronta así una sesión clave en la que deberá responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre las causas de los accidentes, las responsabilidades y las medidas previstas para evitar que se repitan.
Durante el debate, se espera que el Ejecutivo aborde tanto la gestión del accidente de Adamuz como el estado general de las infraestructuras ferroviarias, en un momento en el que el transporte por tren es una pieza central de la movilidad y la cohesión territorial.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la poca sensibilidad de Pedro Sánchez, que "estuvo grabando vídeos recomendando libros días después del siniestro ferroviario: España necesita un presidente que pueda andar por las calles y no esté bunkerizado en La Moncloa".
El líder del Partido Popular ha aprovechado también para retratar a los partidos independentistas que siguen apoyando al Ejecutivo de Pedro Sánchez y les ha instado a que expliquen a sus votantes porque siguen apoyando este caos que hay en España.
"Después de 47 muertos se ponen manos a la obra, todo lo que funciona de ustedes funciona peor. Es indignante, la gente paga más impuestos que nunca y siguen emitiendo deuda", le ha espetado Feijóo a Sánchez.
Alberto Núñez Feijóo ha señalado también la mala gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente: "Ojalá el ministro tuitero hubiera tenido tiempo para ver los vídeos de alerta de los pasajeros".
Feijóo ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "ha jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad, este era un accidente evitable".
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha criticado a Pedro Sánchez que "su trabajo era reducir los descarrilamientos y se han multiplicado, a la vez que aumentar las revisiones de las vías".
"Era un accidente que podía haberse evitado, tendrían que haber venido a pedir perdón". "Si no tiene responsabilidad de la dana, del apagón ni del accidente de Adamuz, para que están aquí, gobernar no es ir en falcón es asumir las responsabilidades", ha criticado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez.
El líder del Partido Popular le ha dicho a Pedro Sánchez que "no se como no se le revuelven las tripas, no ha asumido ningún error". "Ya nadie le cree sus palabras, lo ha podido ver en Extremadura y Aragón", ha apuntado el líder popular.
Pedro Sánchez también ha señalado que se va a invertir en en alertas meteorológicas debido a la "realidad climática que cada vez es más grave".
El presidente del Gobierno ha adelantado en el Congreso que van a "incrementar en 1.800 millones de euros la inversión en mantenimiento y también reforzar las plantillas de Adif y Renfe".
"Desde 2018 hemos multiplicado por tres la inversión en infraestructura ferroviaria. En 2018, la inversión era de 1.700 millones de euros y en 2025 fue de 5.000 millones de euros", ha dicho Pedro Sánchez, queriendo hacer hincapié en los esfuerzos económicos dedicados al ferrocarril en España.
"La vía cumplía rigurosamente todos los protocolos de mantenimiento y control establecidos por las autoridades españolas y europeas", ha insistido Pedro Sánchez en su comparencencia ante el Congreso para escudarse en en que el Gobierno ha trabajado duro para mantener el buen estado de las infraestructuras ferroviarias.
Pedro Sánchez ha defendido que el Gobierno ha cuidado el estado de las vías donde tuvo lugar el siniestro ferroviario de Adamuz: "Esta renovación se ha llevado a cabo con los mayores estándares y por empresas punteras, siguiendo la normativa europea".
🔴 Pedro Sánchez sobre el accidente ferroviario de Adamuz: "Esta renovación se ha llevado a cabo con los mayores estándares y por empresas punteras" pic.twitter.com/COjzdWgGCP— Libertad Digital (@libertaddigital) February 11, 2026
Pedro Sánchez ha explicado que "el siniestro se produjo en una infraestructura que fue renovada en 2025 con 780 millones de euros". "Se ha intentado generar confusión, pero esto no implica que se sustituyan todos los elementos, como podrían pensar las personas que no son expertas".
El presidente del Gobierno ha mandado un mensaje de tranquilidad y transparencia desde la tribuna del Congreso: "Cuando tengamos esos resultados concluyentes las vamos a compartir con los ciudadanos y las familias de las víctimas de Adamuz".
El presidente del Gobierno ha seguido su comparecencia diciendo que "como ya ha explicado el ministro Óscar Puente, se estableció un gran efectivo para atender a los afectados del accidente de Adamuz". En este sentido, Sánchez ha defendido su gestión posterior al accidente de Adamuz con una "respuesta rápida" que a su juicio "salvaron vidas".
🔴 Pedro Sánchez sobre el accidente ferroviario de Adamuz: "El Estado hará todo lo que esté en su mano para hacer justicia. Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia" pic.twitter.com/uaLABaHdC3— Libertad Digital (@libertaddigital) February 11, 2026
Pedro Sánchez ha mandado un recuerdo a las 47 personas que han fallecido en los accidentes de Adamuz y Rodalies. "Me gustaría que sepan que el Estado va a estar con las víctimas y si fuera justo y procedente hacer justicia". "Investigaremos con rigor y transparencia", ha añadido el presidente del Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez acaba de entrar al Congreso de los Diputados acompañado de decenas de cámaras que le están fotografiando junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En su intervención, el presidente del Partido Popular recalcará a Sánchez que las muertes se produjeron "por el mal estado de las vías" y el estado de las vías, que es responsabilidad del Gobierno de España.
Además, Feijóo preguntará al presidente del Gobierno por qué tiene un ministro de Transportes que está "más atento a las redes sociales que a las redes ferroviarias". También pedirá cuentas a Sánchez por las "mentiras" de Puente y por su "falta de sensibilidad" con aquellos que han perdido a sus seres queridos, según han avanzado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo.
Sánchez comparecerá a petición propia, aunque los 'populares' también habían pedido que acudiera al Parlamento. Lo hará después de que el titular de Transportes, Óscar Puente, lo hiciese en el Senado el pasado 29 de enero, donde la mayoría del PP le recibió al grito de 'dimisión'. El ministro también acudió al Congreso el pasado 3 de febrero.
Fue el PP quien pidió la comparecencia urgente de Sánchez después del primer accidente de Adamuz que dejó 46 muertos y 126 heridos, aunque él intente dejar claro que la comparecencia es a petición suya.
Además, Sánchez ha decidido aglutinar esta comparecencia con otros asuntos internacionales y dará cuenta de la posición del Ejecutivo sobre el contenido de las últimas reuniones y foros internacionales en los que ha participado. Es previsible que Sánchez y Feijóo, así como el resto de portavoces parlamentarios, debatan sobre la situación en Venezuela o las ambiciones de Donald Trump sobre Groenlandia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios que provocaron 47 muertos en Adamuz y Gelida y mantendrá el primer cara a cara del año con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, solo tres días después de las elecciones en Aragón marcadas por el desplome del PSOE y el fuerte ascenso de Vox.