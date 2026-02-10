Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los accidentes de Adamuz y Rodalies, con 47 muertos en total, y de fallos técnicos y operativos que han afectado a la seguridad y al funcionamiento del servicio en distintas líneas ferroviarias del país.

La comparecencia se produce en un contexto de creciente preocupación por la fiabilidad del sistema ferroviario, tras los dos accidentes y las denuncias de los maquinistas y entre constantes interrupciones y retrasos. El Gobierno afronta así una sesión clave en la que deberá responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre las causas de los accidentes, las responsabilidades y las medidas previstas para evitar que se repitan.

Durante el debate, se espera que el Ejecutivo aborde tanto la gestión del accidente de Adamuz como el estado general de las infraestructuras ferroviarias, en un momento en el que el transporte por tren es una pieza central de la movilidad y la cohesión territorial.