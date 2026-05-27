Carlos Cuesta apunta a Pedro Sánchez como máximo responsable de la cloaca socialista

Carlos Cuesta ha analizado los registros de la UCO en Ferraz y las casas de Santos Cerdán y Gaspar Zarrías en su editorial del programa de La Noche de Cuesta de esRadio y ha apuntado como máximo responsable de la cloaca socialista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Todo el mundo es consciente de lo que ha pasado hoy y lo que ha pasado hoy, en términos de democracia, ha sido una auténtica barbaridad. En términos de limpieza de corrupción ha sido toda una bendición porque evidentemente lo que se está descubriendo es toda la corrupción, un manto brutal de corrupción acumulado en España desde la llegada de un tal Pedro Sánchez, ese hombre que dijo que venía para limpiar la corrupción en España y debe ser que pretendía limpiarla del resto...", ha denunciado el director adjunto de Libertad Digital.
"Lo que ha pasado hoy avergonzaría a cualquier persona, de no ser porque nosotros ya se lo habíamos contado. Nosotros ya les habíamos dicho lo que estaba pasando. Nosotros desde el primer día les explicamos que esta cloaca venía directamente de Ferraz, del Partido Socialista Obrero Español, que se había concertado su creación, que se había empezado a materializar en la quinta planta, en un despacho donde se reúnen pegado al despacho de Santos Cerdán, que había ocurrido ese montaje de esa cloaca para atacar a jueces, para atacar a agentes de la UCO, a guardias civiles, para atacar a periodistas, para atacar a fiscales anticorrupción".
"Se había creado por decisión de Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, que es el secretario de organización —hay que recordar esto—, lo puso Pedro Sánchez en el momento en el que fue cazado en casos de corrupción José Luis Ábalos. ¿Y qué es lo que dijo Pedro Sánchez? Pues dijo: "Vamos a poner a uno para demostrar que actuamos desde el primer momento". Sí, sí, era cierto. Actuaban desde el primer momento, desde el medio y desde el final, y siempre en la línea de la corrupción", ha añadido.
"Pusieron a Santos Cerdán para despistar, para que pareciera que efectivamente cambiaban a uno y ponían a otra persona porque ahora sí que iban a actuar dentro de la ley, porque resulta que José Luis Ábalos era una oveja descarriada. No. Aquí no hay oveja descarriada, o mejor dicho, está todo el rebaño descarriado porque el pastor es el que produce ese tipo de comportamiento y ese tipo de tramas de corrupción, refiriéndose al número 1, Pedro Sánchez", ha apuntado Carlos Cuesta en su editorial.
"Estamos hablando de que en España en estos momentos tenemos una corrupción absolutamente sistémica, de que se ha instalado una órbita plena de corrupción. Y esas órbitas de corrupción no se pueden implantar de abajo arriba; se implantan de arriba abajo, cuando es el presidente del Gobierno la persona que ha estado respaldando todos los movimientos de José Luis Rodríguez Zapatero para convertir a España en una filial de la narcodictadura venezolana", ha denunciado.