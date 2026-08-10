Sigue de vacaciones

Pedro Sánchez nunca defrauda. Ceuta está fuera de control y él se marca un Tik Tok. Miles de individuos con una mano delante y otra detrás deambulan por una ciudad española al acecho de algo de comida, de un refugio temporal y de una oportunidad para saltar a la península y diluirse entre los regularizados del Gobierno y este hombre nos dice que se pasa las tardes leyendo. El presidente está perdido, acorralado, preso de la información de Marruecos, de los casos de corrupción de su entorno, de las condenas de su hermano y del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos. Su principal línea de defensa es declarar una especie de guerra fronteriza a Italia mientras deja que el sultán se desprenda de sus indeseables en Marruecos por el desagüe ceutí.

La política exterior que ejecuta el mequetrefe internacional que responde al apellido de Albares es un chiste que pasará a la historia de la estupidez. Y el ministerio de Interior está en manos del no menos ínclito Fernando Grande-Marlaska, que ya se ha garantizado dejar un recuerdo imborrable en Ceuta, en la Guardia Civil, la Policía Nacional y en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Todo es un desastre y el señor presidente toca la lira y recomienda libros en su cuenta de la red social china Tik Tok. La semana pasada propuso música a sus fans. Esta vez, libros. Mejor ni mentarlos porque podría perjudicar a sus autores. La buena noticia es que ha recuperado las piernas.

La orden es que los medios públicos y los afectos tiren de patriotismo. No es broma. Dicen que establecer controles contra los ciudadanos procedentes de Italia es defender la dignidad de los españoles que van a ese país, que el PP y Vox son antiespañoles y antihumanos porque no quieren acoger a los pobres menores desamparados y que además jalean la invasión porque son más de Trump, de Netanyahu y hasta de Mohamed VI que de España. Es decir, Sánchez y sus cuates abandonan Ceuta a su suerte y la culpa es de Ayuso. Son unos cachondos.

Mientras Sánchez descansa, Marlaska reposa y Albares se agranda contra Antonio Tajani, el ministro de Exteriores italiano –decir su "homólogo" sería insultar a quien defendió con más ahínco que los socialistas la unidad de España ante el golpe de Estado separatista–, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ordena cancelar todos los permisos de los soldados de Ceuta ante el riesgo de una nueva invasión. Es de suponer que la orden tendrá el visto bueno de Pedro el ocioso. Otra vez los pobres a cubrir el trasero de los señoritos. No han aprendido nada de Adamuz, Paiporta, el gran apagón, el volcán de La Palma, la pandemia, los fuegos y demás tragedias presididas, patrocinadas, agravadas y aprovechadas por esa calamidad escondida en La Mareta que presume de lecturas.

Es evidente que Sánchez desprecia a todos los españoles, incluidos sus votantes. Cualquier otro gobernante de cualquier otro partido e incluso del suyo estaría moviendo los hilos para restablecer la seguridad en Ceuta, restituir la frontera, responder a la agresión marroquí y repatriar a todos los inmigrantes, menores incluidos. Y denunciando ante las Naciones Unidas, la NATO, la UE y Papeles para Todos Sin Fronteras que Rabat usa a sus ciudadanos como munición y ha introducido en suelo español a toda clase de criminales, terroristas incluidos, indultados por la gracia de Mohamed VI con ocasión de la fiesta del Trono. La diplomacia española se habría activado para alertar al mundo sobre las malas artes del régimen marroquí e ilustrar cómo ese mismo régimen pone excusas administrativas para no repatriar a sus niños desamparados. Pero claro, la diplomacia española con el sanchismo es Zapatero y sus amigos en todo el mundo oprimido.