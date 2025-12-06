Irene Montero pide prohibir la sanidad privada en España

El pasado miércoles estalló la polémica sobre las presuntas malas prácticas llevadas a cabo en el Hospital de Torrejón de Ardoz por la empresa gestora del centro sanitario. Ante esta situación, la izquierda ha aprovechado para lanzarse contra la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y señalar, una vez más, a su pareja. Este es el caso de Irene Montero, quien ha llegado a pedir en televisión que se prohíba la privatización de la Sanidad. De hecho, en declaraciones a TVE, ha llegado a defender que "la privatización es un crimen contra la salud pública".

Prohibir la sanidad privada

En este contexto, la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aparecido en televisión exigiendo la prohibición de la sanidad privada. Lo hacía el pasado 4 de diciembre en TVE, donde defendía que "la solución es prohibir que se pueda privatizar la sanidad". En este sentido, afirmaba que "estamos viendo que no es una cuestión, como nos dijeron hace mucho tiempo, de que lo privado gestiona mejor que lo público, que es que con lo privado se hacen las cosas mejor".

De hecho, Montero argumentaba también que "mientras lo público está pensando en cómo curar nuestras enfermedades, lo privado está pensando en cómo hacer negocio con ellas". De este modo, la ex ministra sentenciaba afirmando que "la privatización es un crimen contra la salud pública".

Hay que prohibir que exista la sanidad privada. Punto. Porque mientras la sanidad pública piensa en curar nuestras enfermedades, la sanidad privada piensa en hacer negocio con ellas. pic.twitter.com/yyCfgM0rrD — Irene Montero (@IreneMontero) December 4, 2025

Así las cosas, Irene Montero quiso incidir en que "lo que no es normal es que nos hayamos acostumbrado a que haya hospitales públicos que están en una situación de auténtico colapso, (...), y a la vez estemos viendo cómo Ayuso le regala millones y millones de dinero público (...) a Quirón o a Ribera Salud, que están pensando en cómo hacer más dinero, y para eso alargar las listas de espera, o renunciar a hacer operaciones complicadas o tratamientos muy costosos".

Sin embargo, estas críticas de Montero contrastan con los datos que tenemos sobre la sanidad privada y que evidencian una mejor calidad que la pública. Un menor tiempo de espera medio para una operación quirúrgica en la sanidad privada en comparación con la pública. También el tiempo de espera es menor para las citas con los especialistas, las pruebas de laboratorio, mamografías, resonancias magnéticas, etc.

De esta forma, la exministra insistía en su intervención en TVE en que "la privatización es un crimen contra la salud pública, es un tipo de política homicida que pone en riesgo lo más importante que tiene la gente". "Acabemos con la privatización, y las empresas que están haciendo negocio con la sanidad pues que se vayan a robar a otro sitio", aseveraba.