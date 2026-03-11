A la espera del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la prórroga de Almaraz, que luego tendrá que aprobar o no el Gobierno, los trabajadores de la central extremeña continúan movilizados intentando que el Ejecutivo atienda sus demandas y más en un momento de incertidumbre por la ofensiva en Irán y ante las recientes declaraciones desde Europa.

Tras los portazos de los últimos meses, la plataforma Mujeres por Almaraz, que aglutina a más de 2.000 mujeres de la comarca entre ellas muchas trabajadoras, ha tenido la "grata sorpresa" de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sí ha aceptado recibirlas cuando este miércoles han acudido a Madrid a entregarle una carta pidiéndole apoyo "a las mujeres rurales".

En la carta, las integrantes de la plataforma denunciaban que no querían ser "un daño colateral de decisiones adoptadas lejos de aquí" y pedían a Redondo que apoye "el mantenimiento de la actividad de Almaraz por muchos años" también como forma de respaldar "el empleo femenino y la cohesión social".

"Apelamos a su responsabilidad y a su sensibilidad institucional", señalaban en la carta, apuntando que "la falta de oportunidades, el debilitamiento del tejido productivo y la salida constante de mujeres jóvenes del mundo rural deben formar parte del centro de cualquier agenda feminista comprometida con la justicia social".

Por el flanco del feminismo, las representantes de la central han logrado finalmente que un miembro del Gobierno los reciba tras los intentos infructuosos de los últimos meses. Como ha recordado Patricia Rubio, representante de Sí a Almaraz, Sí al futuro, llevaban "más de un año" pidiendo al Gobierno que les escuche y han solicitado reuniones a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; al ministro de Economía, Carlos Cuerpo; a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz e incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una iniciativa de los alcaldes de la zona que tampoco logró encontrar eco.

Rubio destacó la "grata sorpresa" de que la ministra de Igualdad Ana Redondo, a quien llevaban la carta con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, sí las hubiera "escuchado". "Nos ha dicho que se lo va a trasladar a Sara Aagesen", ha dicho sobre el resultado del encuentro.

La reunión en la sede de Igualdad | Sí a Almaraz, sí al futuro

La representante de los trabajadores ha vuelto a reiterar la necesidad de que la central no cierre, "teniendo en cuenta el entorno internacional actual", y ha pedido que "se dejen a un lado los prejuicios ideológicos". Rubio ha destacado que la nuclear es clave para una electricidad barata y para aumentar la autonomía energética, por lo que no ve "ninguna razón para prescindir de ella".

Mientras, María Jesús Lapeira, ingeniera y representante de Mujeres por Almaraz, ha destacado que le han trasladado a Redondo que la central es segura y la necesidad de "evaluar el contexto internacional" para decidir sobre su futuro.