La antisocial voracidad fiscal del Gobierno

Mientras este gobierno tiene la colosal desfachatez de maquillar como "escudo social" lo que no es más que una normativa en favor de la impunidad de okupas e inquiokupas, esta es la hora en la que el Ejecutivo no ha anunciado una sola medida para aliviar fiscalmente el consumo de alimentos o carburantes cuyos precios están disparándose como consecuencia de la guerra con Irán.

Así, mientras empresarios, organizaciones de consumidores y dirigentes políticos, como Feijóo o Abascal, están pidiendo rebajas fiscales -especialmente el IVA-, a alimentos y carburantes, el Ejecutivo social/comunista de Sánchez se dedica únicamente a poner en riesgo nuestras exportaciones a los EE UU y a entonar su vacuo y falaz "no a la guerra" como si con ello desaparecieran los efectos económicos de la misma. De esta forma, Sánchez hace oídos sordos a las demandas de rebajas fiscales como las que ya han llevado a cabo otros países como Portugal.

Es más. La voracidad fiscal de este gobierno llega a tal extremo que hasta la Comisión Europea -no caracterizada precisamente por su afición por las rebajas fiscales- ha anunciado este miércoles que va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le va a pedir una sanción económica para el país por no haber traspuesto aún dos directivas en materia de IVA, entre ellas la que permitiría a pymes españolas aplicar una exención de este gravamen cuando operan en otros Estados miembros o la que da la opción a los países a permitir a los autónomos con cierto nivel de recaudación que no cobren el IVA.

A este respecto, conviene recordar que ya en 2025, Bruselas abrió expediente a España por estos asuntos y lanzó sendos ultimátum al país en julio, pero España "aún no ha notificado la transposición de ambas directivas al derecho nacional" y además "es el único Estado miembro que no lo ha hecho", según ha explicado el Ejecutivo comunitario que recuerda que dicha normativa debía haber sido transpuesta a nuestra legislación nacional antes de concluir 2024.

Así las cosas, es harto dudoso que Sánchez haga otra cosa que no sea la liberación de reservas de petróleo o la prédica contra "los ricos", algunos de los cuales les acusa con ánimo censor de "propagar el odio". Y es que si, parafraseando a Stuart Mill, la envidia es "la más antisocial de las pasiones", bien podemos añadir que la voracidad fiscal y el derroche en el gasto público, es la más antisocial de las políticas.