Desbrozar, podar o talar: los permisos que necesitas para limpiar tu propio monte

Tener una finca forestal en propiedad no significa poder desbrozar el sotobosque, podar árboles o talar unos cuantos pinos sin más, incluso aunque sea tu propia finca. En España, la gestión de los montes privados está sometida a una compleja normativa que varía de una comunidad autónoma a otra y que obliga, en muchos casos, a tramitar autorizaciones, declaraciones responsables o documentación técnica antes de actuar.

La razón es que los árboles, aunque formen parte de una propiedad privada, se consideran un recurso forestal protegido por la legislación estatal y autonómica. El objetivo es garantizar una gestión sostenible de los montes, pero el resultado es que muchos propietarios se encuentran con un auténtico laberinto administrativo incluso para realizar actuaciones destinadas a prevenir incendios.

Y ojo, porque intervenir en tu propio monte sin la autorización o la declaración responsable exigida puede traducirse en sanciones económicas de hasta un millón de euros, dependiendo de la comunidad autónoma, del daño causado y de la gravedad de la infracción.

Desbrozar: lo más sencillo... pero no siempre

Eliminar el matorral suele ser la actuación más simple. También suele ser una de las labores más recomendadas para reducir la carga de combustible en el monte. Sin embargo, no existe una regla única.

En algunas comunidades autónomas, si únicamente se va a desbrozar matorral bajo, no es necesaria autorización. En otras, es posible que se exija una declaración responsable o una comunicación previa. Hay que tener en cuenta que durante épocas de máximo riesgo de incendios, el uso de desbrozadoras, tractores o maquinaria que pueda generar chispas suele estar limitado o prohibido.

Y si la finca se encuentra dentro de un espacio protegido, como un parque natural o una zona Red Natura 2000, olvida todo lo anterior porque en ese caso puede haber restricciones para proteger determinadas plantas o limitaciones vinculadas a los hábitos de apareamiento o cría de especies protegidas.

Podar árboles: depende de la intensidad

La poda tampoco está completamente liberalizada. Por lo general, eliminar una rama seca o podar algunos árboles de forma puntual para mejorar su estado no requiere una autorización específica. Pero no siempre es así.

Por ejemplo, si el propietario pretende podar decenas de árboles, eliminar ramas de todo un pinar, o clarear una zona demasiado densa eliminando algunos ejemplares para que los restantes crezcan mejor, muchas comunidades autónomas exigen que se pida una autorización o una declaración responsable, especialmente si la poda puede alterar de forma significativa el arbolado o se realiza dentro de un espacio protegido.

También depende del tipo de árboles. Si vas a podar un centenar de manzanos, no hace falta autorización porque el terreno no se considera un bosque, sino una explotación agrícola.

Talar árboles ya exige un expediente

La situación cambia por completo cuando se pretende cortar árboles. Aunque se trate únicamente de un árbol en una finca privada, lo habitual es que la Administración exija la tramitación de un aprovechamiento forestal. En muchos casos, el propietario deberá presentar:

una solicitud o una declaración responsable, según establezca la normativa autonómica;

la identificación catastral o el plano de la parcela;

la acreditación de la titularidad del monte;

un documento técnico que identifique los árboles objeto de la corta, el volumen previsto y el tipo de aprovechamiento;

a veces, incluso hay que pagar algún tipo de tasa.

Si posteriormente la madera se destina a la venta, algunas comunidades también exigen comunicar el volumen finalmente extraído una vez concluido el aprovechamiento.

Sacar leña tampoco siempre es libre

Ni siquiera la extracción de leña para autoconsumo está completamente exenta de trámites. Las comunidades suelen establecer un régimen simplificado para pequeños aprovechamientos domésticos, pero cuando la extracción supera determinados límites o tiene finalidad comercial vuelve a ser necesaria una autorización administrativa.

Y, muy importante, todo depende de dónde esté la finca. No es lo mismo un bosque privado situado fuera de cualquier figura de protección que otro incluido en un espacio Red Natura 2000, un parque natural o un monte sujeto a un instrumento de ordenación forestal. En estos casos pueden intervenir informes ambientales adicionales, limitaciones temporales o condiciones específicas sobre cómo deben ejecutarse los trabajos.

En resumen: hay veces que uno solo quiere limpiar una parcela heredada o cortar unos pocos árboles enfermos, pero ese recorrido puede convertirse en un proceso complejo que requiere documentación técnica, autorizaciones y plazos administrativos.

Y ahí es donde muchos propietarios sitúan el verdadero problema: no tanto la prohibición de gestionar sus montes, sino la dificultad de hacerlo cuando las obligaciones administrativas, el coste de los proyectos técnicos y los tiempos de tramitación terminan desincentivando actuaciones que, en muchos casos, también contribuyen a reducir el combustible vegetal y prevenir los incendios forestales.