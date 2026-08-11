Es el momento de endeudarse

En un mundo inundado por salarios raquíticos y una inflación creciente, lo único que está barato es el dinero. Y, además, las autoridades lo sostienen barato contra la ortodoxia monetaria.

Aunque compartimos moneda con Europa, España sufre una inflación más dura de la que tienen de media en la zona euro. La zona euro tiene un 2,9% en tasa interanual, mientras que en España el último dato de IPC del INE asciende al 3,5%. Sin embargo, el Banco Central Europeo mantiene los tipos en el 2,25%. Esto, en esencia, son tipos reales negativos, es decir, 1,25 puntos por debajo de la inflación en el caso de España. Y esto solo alimenta el patrón inflacionario.

Cabe recordar que la inflación no es una decisión unánime de la industria de bienes y servicios para subir sus precios, sino que se trata de un fenómeno monetario que hace que nuestro dinero valga menos. ¿Y cómo sucede esto? Mediante la expansión monetaria. Si, básicamente, el dinero emitido en una economía está respaldado por el poder de esta economía, si la masa monetaria crece por encima de lo que crece la economía, cada una de las unidades monetarias, el dinero para entendernos, vale cada vez menos y con él podemos comprar menos cosas.

Aclarados todos estos aspectos técnicos, lo que podemos inferir es que la anomalía que nos ofrece el mercado y la tozudez de las autoridades monetarias por no terminar una fiesta de liquidez donde la mayoría de los invitados ya están borrachos, ofrecen una ventana de oportunidad para aquellos que estén ante el dilema de comprar o no una vivienda, o de pedir o no dinero prestado.

Evidentemente, como especialista en finanzas y también como liberal, tengo que recordar que no es recomendable estar endeudado. O mejor dicho, solo hay que endeudarse en los casos y por los importes que permitan asumir el servicio de la deuda sin descabalgar las finanzas y que la inyección de liquidez del préstamo nos ayude a desarrollar algún proyecto que vaya a incrementar nuestra masa patrimonial. Pero, siendo ese el caso, hoy en España poder sacar una hipoteca por menos, o bastante menos, de un 3% es casi un regalo. Se trata muy probablemente del préstamo más importante en la vida de una familia y lo conseguimos a un tipo de interés extraordinariamente bajo.

Hoy en EEUU, en Reino Unido, los tipos de interés que exige la banca rondan el 7% en la mayoría de los casos para la concesión de una hipoteca. Y no es así porque los norteamericanos o los británicos sean más tontos que los españoles. El problema es la política acomodaticia de los bancos centrales, que están en una encrucijada letal: por un lado, saben que los distintos Estados de la zona euro soportan fuertísimos endeudamientos, que se verían golpeados en caso de incrementar los tipos de interés. Pero, al mismo tiempo, están observando unas tensiones inflacionistas que no cesan.

Dicho lo cual, antes o después parece claro que el BCE tendrá que poner los tipos de interés del euro al nivel que los tiene el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, entre otras cosas, porque la inflación sigue siendo persistente. Pero hasta que llegue ese momento, y mientras los tipos estén tan bajos —hoy se llegan a conceder hipotecas por debajo incluso del 2%—, que el precio de la vivienda siga subiendo no es razón definitiva para no endeudarse. Adquirir deuda en el entorno del 2% merece la pena aun pagando algo más por la vivienda, que pagar algo menos y tener que hipotecarte, como en EEUU, al 7%.

Ergo, sí, hoy sigue siendo un buen negocio endeudarse. Y no sabemos hasta cuándo va a durar.