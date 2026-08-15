De la forma más disimulada posible (una publicación en el BOE a mediados de agosto), el Gobierno anunció este viernes que autorizaba la prórroga por tres años que habían solicitado los propietarios de la central nuclear de Almaraz. Tanto el texto de la orden ministerial como fuentes del Ministerio de Transición Ecológica se afanaron en señalar que esta medida de enorme calado no cambiaba nada en los planes de cierre, que culminarían en 2035. Sus palabras no calmaron ni a ecologistas, que avisaban de que esta prórroga sí lo cambiaba todo, ni a Podemos, ni a sus socios de Gobierno, que lanzaron un comunicado difundiendo su malestar por la medida que rompía uno de los acuerdos de la coalición. No precisaban, sin embargo, si el enfado se traduciría en una ruptura con el PSOE, que no llega pese a los encontronazos y los escándalos de los últimos meses.

Desde el Gobierno, contestaron negando la mayor. Fuentes de Moncloa citadas por Europa Press quitaron importancia al choque descartando de plano que pudiera desembocar en una ruptura del Ejecutivo de coalición. "No es grave", señalaron, alegando incluso que es falso que haya incumplimiento alguno en el acuerdo PSOE-Sumar, que contemplaba un cierre de las nucleares "planificado, seguro, ordenado y justo socialmente" que se llevaría a cabo "escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035".

Según Moncloa, el calendario sigue en vigor, no se ha tocado y únicamente se ha prorrogado de forma "coyuntural" la fecha de cierre de Almaraz, retrasándola de 2027 a 2030. El Gobierno justificó la medida en la situación energética "excepcional" provocada por la guerra de Irán.

Además, las mismas fuentes deslizaron que Sumar, como parte del Gobierno, sabía que este viernes se iba a hacer este anuncio y por tanto sostienen que la situación es de normalidad.

Sumar venía avisando de su oposición a cualquier prórroga y hace unos meses la propia Yolanda Díaz, ante el debate abierto, sostuvo que "en cumplimiento del acuerdo de Gobierno de coalición", el calendario actual de cierre "debe mantenerse tal y como se acordó".