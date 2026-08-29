Deoleo se pone a la venta y el Gobierno ya marca preferencias sobre su comprador

La española Deoleo, uno de los grandes grupos mundiales del aceite de oliva, está en venta y el Gobierno ya ha dejado clara su preferencia sobre quién debería quedarse con la compañía. En la misma línea intervencionista exhibida en la OPA de BBVA sobre Sabadell, Talgo, Naturgy, Indra, Telefónica… el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere que el comprador de Deoleo sea una empresa española.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido que está siguiendo el proceso de venta porque afecta a un sector considerado estratégico para España, primer productor mundial de aceite de oliva. Aunque se trata de una operación privada entre empresas y fondos de inversión, el departamento dirigido por Luis Planas considera que sería "favorable" que el comprador fuera una entidad española.

Deoleo es la compañía que está detrás de algunas de las marcas de aceite más conocidas en España, como Carbonell, Koipe y Hojiblanca, además de Bertolli, una de sus enseñas internacionales. La empresa tiene presencia en numerosos mercados y es uno de los principales grupos aceiteros del mundo.

La compañía está controlada actualmente por los fondos de inversión CVC y Alchemy, que poseen aproximadamente el 50,9% y el 40,3% de Deoleo, respectivamente. Ambos anunciaron que estaban estudiando distintas alternativas para su inversión, incluida la venta total o parcial de sus activos y negocios.

La operación se ha acelerado durante las últimas semanas y podría cerrarse el próximo mes de septiembre. En la puja participan tres candidatos principales: la italiana Coricelli y las españolas Dcoop y Acesur.

Por ahora, Coricelli lleva ventaja económica. La compañía italiana elevó el pasado 15 de agosto su propuesta hasta los 500 millones de euros, por encima de los 470 millones ofrecidos por Dcoop y los 460 millones de Acesur. Además, habría solicitado negociar en exclusiva hasta el cierre de la operación.

El Gobierno prefiere capital español

Agricultura asegura que su posición se mantiene dentro del "marco legal vigente" y respetando las condiciones de mercado, pero señala que sería deseable que el comprador preservase los intereses industriales españoles y respetase "estrictamente" los intereses de los olivicultores nacionales.

La posición del Ejecutivo llega mientras crece la preocupación en el sector por la posibilidad de que Deoleo termine en manos de un grupo extranjero o de fondos de inversión.

La pugna tiene, no obstante, una particularidad: aunque Coricelli es una compañía italiana, la operación se estructura a través de Farmers Elite Global, el holding de la familia Coricelli que está domiciliado en Sevilla desde 2015. De esta sociedad cuelgan las empresas del grupo en España, Italia y Estados Unidos.

La familia italiana cuenta además con presencia en el negocio español desde hace años a través de compañías como Aceites Abasa, adquirida a principios de los años 2000.

El desenlace de la operación está previsto para septiembre y determinará quién toma el control de uno de los grupos más relevantes de la industria mundial del aceite de oliva.