El euríbor se dispara: ¿cuánto subirá mi hipoteca?

Las condiciones de vida y las perspectivas económicas para las familias españolas siguen empeorando. Ya no solo es la escalada de precios, el estancamiento de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo, sino también las dificultades para acceder a financiación.

Así las cosas, uno de los elementos que más preocupan a las familias es la subida del euríbor, el tipo de interés de referencia para las hipotecas. Precisamente, en un escenario en el que la inflación sigue acechando, esta tasa de interés no ha dejado de incrementarse en los últimos meses, lo que podría anticipar nuevas subidas de tipos por parte de los bancos centrales.

El euríbor, en máximos de los últimos dos años

El euríbor ha alcanzado a finales del mes de agosto su mayor nivel en los últimos dos años. Así lo confirma el Banco de España, que informa de que este índice –que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas– se situó en agosto en el 2,954% frente al 2,855% del mes anterior. De este modo, el organismo destaca que, tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un ascenso de 0,840 puntos respecto a agosto de 2025, cuando se encontraba en el 2,114%.

El encarecimiento afecta principalmente a quienes tienen una hipoteca a tipo variable y afrontan ahora su revisión anual. En los préstamos a tipo fijo, la evolución del euríbor no modifica directamente la cuota. En este sentido, cabe destacar que el índice ha cambiado de tendencia durante 2026, después de que las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio hayan afectado a las expectativas sobre los tipos de interés.

Banco de España

De hecho, desde la consultora financiera iAhorro detalla que, en este contexto, "lejos quedan los niveles registrados a comienzos del año en torno al 2,2% en el principal indicador de las hipotecas variables". De este modo, inciden en que el nuevo incremento de la tasa "confirma el cambio de tendencia que comenzó a observarse durante la primavera".

Así las cosas, destacan además que el euríbor superó el pasado 31 de agosto la barrera del 3%, algo que sucedió también los días 21 y 26 del mismo mes. "Se trata de los niveles diarios más elevados observados en más de dos años", destacan, recordando además que "el euríbor está adelantando un endurecimiento del precio del dinero por parte del BCE".

Precisamente, cabe destacar que, según los datos publicados por Eurostat, la tasa de inflación de la zona euro repuntó en el mes de agosto hasta el 3,3% interanual, impulsada sobre todo por el aumento de los precios de la energía. Así, el organismo estadístico explica además que el incremento de los precios de la energía se situó en los 14,3%, frente al 10,3% registrado en el anterior mes.

Sin embargo, lo más importante a este respecto es que desde la consultora recuerdan que la subida del euríbor tendrá un impacto en la cuota mensual de las hipotecas, subrayando además que "la consecuencia será directa para aquellos hipotecados a tipo variable cuya revisión anual corresponda al mes de agosto".

Así las cosas, desde iAhorro toman como ejemplo de referencia dos supuestos de hipotecas variables a 30 años, con revisión anual y un diferencial de euríbor del 0,60%. De este modo, estiman que "en el caso de una hipoteca de 350.000 euros, la cuota pasaría de aproximadamente 1.422,18 euros mensuales en agosto de 2025 a 1.576,83 euros en agosto de 2026", lo cual supone un incremento de 154,65 euros al mes o alrededor de 1.855,76 euros más al año.

Por su parte, "para una hipoteca de 200.000 euros, la cuota pasaría de aproximadamente 812,67 euros a 901,04 euros mensuales tras la revisión". Al respecto, la consultora explica que "en este caso, el incremento sería de 88,37 euros al mes, lo que equivale a unos 1.060,44 euros adicionales al año".