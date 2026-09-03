Si la AIReF no existiera…

Como respuesta inmediata a la cuestión del título, anticipo que habría que crearla, dotándola de todo lo necesario para cumplir su misión, fundamentalmente, la libertad.

Porque, ¿qué piensa la sociedad española cuando acepta aquel aforismo, colmo del escepticismo pirrónico, que a veinticuatro siglos del insigne griego Pirrón de Elis se resumiría en "nada es verdad ni es mentira, todo es según el cristal con que se mira"?

Hace apenas unos días leía un artículo que me adentró en un mundo que me parecía conocer. Un pasaje tenía especialmente interés: "El Gobierno puede lanzar campañas de desinformación afirmando que la economía mejora, pero el termómetro en la calle marca la fiebre real. Y cualquier persona puede consultarlo" [Boniface Gbama, en Un oasis en el Área 25. Mundo Negro, núm. 726, septiembre 2026, págs. 12-15].

Decidí consultar con colegas, sin aportar más detalles, manifestando mi interés por conocer su opinión sobre el contenido del texto. La opinión fue prácticamente unánime: pocas manifestaciones son tan claras y concisas sobre la situación de nuestro país, viéndose normal la falta de interés por la política y por la gobernación, personalizadas en el presidente Sánchez y su Gobierno.

No me sorprendió la respuesta, aunque la sorpresa se produjo entre quienes habían juzgado el texto, cuando al término les aclaré que no se refería a España sino a la República de Malaui, en el África Oriental, uno de los países más pobres del mundo. Pese a ello, un país preocupado por la falta de transparencia gubernamental, que añora la información para vivir conocedor del entorno de su existencia.

¿Puede España, miembro de la Unión Europea aunque sea en la cola, desear lo mismo que un país pobre del continente africano? Parece que nuestras añoranzas deberían ser distintas de las de Malaui pues las de aquel país deberíamos tenerlas ya sobradamente cubiertas.

Porque es la Airef la que nos tiene que informar de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es el mayor fracaso –refugio de corrupción social– por su capacidad desincentivadora del empleo. Un 57% de los beneficiarios del IMV llevan cinco años sin acudir a un puesto de trabajo. Peor aún cuando a partir de los 52 años puede acumularse el IMV y el subsidio por desempleo. De aquí que, en la primera mitad de 2026, los beneficiarios del IMV superaran en unos cuatrocientos mil los que lo fueron en el mismo período del 2025.

Y en este capítulo está en ciernes el proyecto anticipado por la ministra Rego, y anunciado por este periódico, para que se incluya en los próximos Presupuestos una Prestación Universal de Crianza de 200 euros mensuales por hijo a cargo.

Gracias a la Airef percibimos que estamos gobernados por quienes no saben que los recursos económicos son limitados. Por ello, agradecemos la advertencia de la Autoridad Fiscal de que el gasto nacional se ha disparado, duplicando lo pactado con la Unión Europea; de aquí, la necesidad de su moderación: Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2026.

¡Demasiada alegría al gastar recursos públicos!