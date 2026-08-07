Uso hoy el gerundio como signo de consideración al presidente Sánchez, que hace lo propio cuando trata de convencer al pueblo español de su afán por complacerlo, dando cuenta de lo cumplido, para lo cual comparece ante los medios con una carpeta en la que se visibiliza ostensiblemente el término "cumpliendo", afianzando cuanto dice.

Esta es una prueba de extrema debilidad, pues no existe evidencia alguna de lo que se proponía realizar, sólo palabras, sin otra pretensión que la propagandística. Porque, habiendo renunciado a presentar, como es obligatorio, los Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por las Cortes Españolas, es difícil suponer qué acción de gobierno pretendía realizar y qué objetivos conseguir y, más difícil todavía, si se han cumplido aquellos fines. De aquí que, por si al presidente Sánchez no se le ha ocurrido, pueda ser aconsejable tener otra carpeta en la que conste todo aquello que prometió hacer y que, por el momento, mora en el panteón del olvido.

¿Dónde quedaron aquellos proyectos públicos, publicitados con machacona insistencia, por los que se iba a resolver, de una vez, la arraigada crisis de vivienda, que impide a los jóvenes y a los menos jóvenes la efectividad real de su derecho a una vivienda digna? Tras las múltiples regulaciones en la materia, el resultado final ha sido que quienes tienen más fácil el acceso a una vivienda son los declarados okupas, que han trastornado tanto el mercado que resulta complejo, entre temores de los propietarios/arrendadores, y de quienes desean ocuparlas como arrendatarios legales, alcanzar sus objetivos a precios razonables.

Olvidados están también los trabajadores que aspiran a un trabajo digno, constatando que han dejado de ser noticia estadística como parados en el mercado español. La clasificación más numerosa, los llamados fijos discontinuos, viven en el desasosiego de si trabajarán efectivamente o si seguirán en la fragilidad de su condición.

Pese a todo, en la carpeta de "cumpliendo" se nos ha asegurado que los españoles están, económica, social y políticamente, mejor que nunca. Sin embargo, la tasa de riesgo de pobreza (AROPE) de Eurostat para España es el 25,7%, es decir, 12,6 millones de personas, ocupando el quinto puesto de los más afectados, frente a la media europea del 20,9%. Más aún, la España del esplendor y la abundancia del presidente Sánchez es líder en pobreza infantil (menores de 18 años) con un 28,4%.

Finalmente, encontramos en nuestra carpeta de "olvidando" el resultado macroeconómico de medidas de subvención al consumo, en sus diferentes modalidades, todas ellas ajenas a la producción, que han conseguido situarnos en el mes de julio pasado en un 3,5% de subida de precios, tras el 3,2% que ya crecieron en junio, llevando la inflación anual a estas fechas del año 2026 en el más que probable 3%, que está generando una pérdida equivalente de poder de compra de las familias —especialmente severa, en las de menor renta—.

La inflación es el gran enemigo de una economía estable, y el pueblo que la sufre la expresa de formas significativas, como "imposibilidad de vacaciones fuera del hogar". Aunque, momentáneamente se esté "olvidando".