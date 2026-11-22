Comprar una casa en España se parece cada vez más a entrar en un museo con doble taquilla. Se paga al propietario y se vuelve a pagar en la puerta. La segunda entrada no la cobra nadie que haya puesto un ladrillo, ni un tabique, ni una teja. La cobra la comunidad autónoma a través del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, un tributo que grava algo tan poco sospechoso como que una vivienda ya construida cambie de dueño.

Hagamos la cuenta con datos oficiales. Según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, el valor medio de la vivienda libre alcanzó en el segundo trimestre de 2026 los 2.355 euros por metro cuadrado, el máximo de una serie que arranca en 1995. A ese precio, un piso corriente de 90 metros se tasa en 211.950 euros. Si es de segunda mano y está en Madrid, el comprador abona, a tipo general, 12.717 euros de impuesto. Si es el mismo piso, idéntico, pero en Cataluña, paga 21.195. La diferencia, 8.478 euros, no compra un metro más, ni mejor orientación, ni una parada de metro cercana. Compra el privilegio de firmar ante otra ventanilla diferente.

Con todo, el dato más elocuente es otro, es el relacionado con la ley estatal que fija un tipo supletorio del 6%, el que se aplicaría si una comunidad no regulase el suyo. Todas las de régimen común lo han regulado, y solo Madrid lo ha dejado en ese 6%. Las otras catorce lo han elevado: sus tipos generales van del 6,5% de Canarias al 10% de Cataluña, y varias aplican tipos aún más altos a las viviendas más caras, hasta el 11% en Extremadura y la Comunidad Valenciana y el 13% en Baleares y Cataluña. No es una interpretación mía. Lo constata el propio Ministerio de Hacienda en su informe "Tributación Autonómica. Medidas 2026" en el que dice que mientras en la imposición directa las comunidades han orientado sus medidas a reducir la presión fiscal, en este impuesto han usado sus competencias para una elevación general del gravamen. El tributo que se paga en la decisión económica más importante de una vida es el que las administraciones han elegido para subir sin hacer ruido.

La obra nueva no sale mejor parada. Salvo en Canarias, que tiene su propio IGIC, soporta un 10% de IVA y, encima, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que va del 0,75% de Madrid al 1,5% que aplican nueve comunidades. Sobre nuestro piso tipo, entre 22.785 y 24.374 euros. Y una vez escriturada, la casa queda a la espera de su próxima venta para volver a tributar, como un viajero condenado a pagar peaje en cada provincia por la misma autopista. El ladrillo se construye una vez mientras que el impuesto se cobra cada vez que la casa cambia de manos.

Smith ya se ocupó de estos gravámenes en La riqueza de las naciones. Advirtió que los impuestos sobre la transmisión de la propiedad, en la medida en que reducen su valor como capital, merman los fondos destinados a sostener el trabajo productivo, y que tienden a recaer sobre quien tiene más necesidad de cerrar la operación. Más de dos siglos después, la economía empírica les ha puesto cifras. Christian Hilber y Teemu Lyytikäinen estudiaron el stamp duty británico aprovechando un salto del tipo del 1% al 3%, y estimaron que esos dos puntos reducían la movilidad de los propietarios entre un 30% y un 40%, según la versión del trabajo.

El efecto se concentra en las mudanzas de corta distancia y no ligadas al empleo y por ello, lo que el impuesto frena, sobre todo, es que cada hogar se mude a la vivienda que necesita. Retiene en un piso grande al jubilado que querría uno más pequeño y disuade a la familia que necesita una habitación más. Un impuesto así no grava la riqueza ya que lo que realmente grava es el movimiento. Y cada mudanza que no se produce es una vivienda que no sale al mercado.

Y aquí está la paradoja ya que se suele presentar este tributo como un impuesto sobre quien tiene, pero quien lo paga es quien llega, es decir, la ley se lo exige al comprador. Y quien compra su primera vivienda rara vez puede permitirse esperar, que es justo la posición de quien, según Smith, acaba soportando el impuesto. Con frecuencia es una pareja joven que ha reunido con años de ahorro el 20% de entrada que los bancos no suelen financiar: 42.390 euros para nuestro piso tipo. A tipo general, el impuesto equivale en Cataluña a la mitad de esa cifra y en Madrid, a casi un tercio. En Cataluña, por cada dos euros que esa pareja guarda para la entrada, debe apartar otro para Hacienda. Hay alivios, es cierto. Cataluña aplica un 5% a los compradores de 35 años o menos con una base imponible en el IRPF de hasta 36.000 euros, y Madrid bonifica un 10% la cuota de la vivienda habitual cuyo valor no supere los 250.000 euros.

Pero son rebajas con letra pequeña, ya que al valor tasado medio de la región, 4.090 euros por metro cuadrado, un piso de 90 metros en Madrid ronda los 368.000 euros y se queda fuera. Y para que nadie discuta el precio, desde 2022 la base del impuesto no puede ser inferior al valor de referencia que fija el Catastro, salvo que el contribuyente lo recurra y demuestre que es excesivo. Es un partido curioso, en el que el árbitro que pita las faltas es también el delantero que marca los goles.

Nada de esto exige grandes reformas ni comisiones de expertos. Bastaría con mirar el cuadro autonómico y preguntarse por qué la única comunidad de régimen común que mantiene el tipo supletorio del 6% no ha sufrido, que se sepa, ninguna catástrofe por ello. Si de verdad se quiere que los jóvenes accedan a una vivienda, quizá el primer paso no sea inventar un nuevo programa público, sino dejar de cobrarles en la puerta. Sería, por una vez, una política de vivienda que, en lugar de pedirle dinero al contribuyente, le deja el suyo.