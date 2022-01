Ayuso dice que Aznar "no es un florero" e insiste en que "Vox y PP comparten muchas cosas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comentado en una entrevista en Espejo Público la irrupción de José María Aznar en la campaña de Castilla y León, donde destacó que la cuestión no es que haya "que ganar para que vaya no sé quién a la Moncloa", sino tener claro "para qué" gobernar, entre otros mensajes que se interpretaron en clave interna.

En la entrevista, Ayuso ha dicho que el mensaje del ex presidente no iba con ella y ha añadido que Aznar "no es un florero, es un político" que aglutinó al centro derecha y que cuando va a un mitin "es reflexivo y doctrinal". "Si quieren un discurso de palabras vacías que no le llamen", ha insistido, "siempre habla de esta manera, invitando a la reflexión. No es cuestión de recaditos; si tiene que decir algo a las claras lo hace".

Preguntada por el rumbo de las encuestas a nivel nacional y en Castilla y León, Ayuso ha señalado que el PP tiene que hacer como ha hecho en Madrid, "ambicionar con gobernar en libertad" y "con un proyecto claro", lo que "no quita para que nos entendamos con otras fuerzas".

Sobre Vox, ha señalado que "aunque somos proyectos distintos, compartimos muchas cosas", tanto votantes como "intereses compartidos para el proyecto que queremos para España". En este sentido ha destacado que ambos desean un "cambio absoluto" porque con el Gobierno de Pedro Sánchez "vamos a la ruina de las clases medias", "se vive cada vez peor" y además "es un gobierno francamente autoritario". "No estamos para buscar entre nosotros estas divisiones", ha apuntado.