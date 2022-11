El Gobierno de Ayuso implanta un modelo transitorio para los 80 centros sanitarios 24 horas

Finalmente, la Consejería de Sanidad va a implantar esta semana un modelo transitorio de organización de los centros sanitarios 24 horas hasta que se reconduzca la situación de "conflictividad laboral generada en los 10 primeros días de reapertura de esta red".

"Esta decisión – señalan desde la consejería de Sanidad- se ha adoptado tras la ruptura unilateral por parte de los sindicatos de los acuerdos alcanzados y hasta que se reconduzcan las negociaciones y la actual situación".

Y es que desde que estas urgencias extrahospitalarias abrieron sus puertas, las bajas entre el personal médico han ascendido a entre un 40 y un 50% diario. A eso se suma la ruptura del acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial por parte de los sindicatos y a la huelga indefinida convocada por Amyts a partir de este lunes.

De los 698 médicos, enfermeros y celadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) afectados por la reorganización, junto al personal del Summa 112, están llamados a la huelga un total de 228 facultativos (212 de Atención Primaria y 16 del Summa 112).

La Consejería de Sanidad ha fijado unos servicios mínimos del 100%, como suele ser habitual al tratarse de la prestación de un servicio esencial, con el rechazo del sindicato, que considera que se vulnera el derecho a huelga. En cualquier caso, el Gobierno madrileño garantiza que los centros estarán abiertos en esta jornada y reitera que continuará adelante con una plan que ofrece más servicios a los ciudadanos.

46 centros con médico; 34 con enfermeros

Así, con este plan transitorio, se mantendrán abiertos estos 80 centros sanitarios con 46 puntos fijos que dispondrán de médico, enfermero y celador, y los otros 34 con dos enfermeros, celador y equipos para la realización de videonconsulta con un facultativo de la misma zona asistencial.

La elección de estos 46 puntos que contarán con médico se ha hecho en base a la actividad que tienen esos centros, la cercanía a otro punto o urgencia hospitalaria, la concentración de población y la dispersión geográfica del municipio al que prestan servicio.

El personal de enfermería que tenga la necesidad de establecer una interconsulta lo hará con un médico de su propia dirección asistencial, es decir, una de las siete en las que está dividida la organización de la Atención Primaria en Madrid. Para ello, se va a dotar a los profesionales de 160 equipos técnicos - que ya están adquiridos- para el establecimiento de las videollamadas, dos por cada punto asistencial, que se empezarán a implantar esta misma semana.

Los horarios de apertura para la atención continuada se mantienen en las 15 o 17 horas según el centro hasta las 8 horas del día siguiente, de lunes a viernes, y las 24 horas los fines de semana y festivos.

Además del Centro de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares, que ya mantenían su actividad habitual, los 44 centros sanitarios 24 horas a los que prioritariamente se dotará de médico, enfermero y celador son:

En Madrid capital: Ángela Uriarte (Puente de Vallecas), Espronceda (Chamberí), Federica Montseny (Puente de Vallecas), Hermanos García Noblejas (Ciudad Lineal), Las Águilas (Latina), Los Ángeles (Villaverde) y Paseo Imperial (Arganzuela). Y en el resto de la región: Algete, Boadilla del Monte, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Cercedilla, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, El Arroyo (Fuenlabrada), Galapagar, Getafe, Griñón, Guadarrama, Humanes, La Cabrera, La Paz (Rivas-Vaciamadrid), Los Pedroches (Leganés), Luis Vives (Alcalá de Henares), Meco, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Navas del Rey, Perales de Tajuña, Pinto, Rascafría, Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Robledo de Chavela, San Fernando (San Fernando de Henares), San Martín de Valdeiglesias, San Martín de la Vega, Soto del Real, Torres de la Alameda, Tres Cantos, Veredillas (Torrejón de Ardoz), Villa del Prado, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés.

Los 34 centros con enfermeros y celador

En otros 34 dispositivos se prestará servicio con dos enfermeros y un celador y con el establecimiento de una interconsulta por videollamada con un facultativo de la misma zona asistencial.

En Madrid capital estos centros son: Avenida de Portugal (Latina), Barajas (Barajas), Carabanchel (Carabanchel), Doctor Esquerdo (Salamanca), Fuencarral (Fuencarral-El Pardo), Mar Báltico (Hortaleza), Orcasitas (Usera) y Pavones (Moratalaz). Y en el resto de la región: Aranjuez, Arganda del Rey, Cerro del Aire (Majadahonda), Chinchón, Collado Estación (Collado Villalba), Colmenar Viejo, El Escorial, Fuente el Saz, Jaime Vera (Coslada), La Fortuna (Leganés), Las Rozas, Manzanares el Real, Moralzarzal, Morata de Tajuña, Móstoles, Paracuellos de Jarama, Parla, Perales del Rio (Getafe), Pozuelo, Ramón y Cajal (Alcorcón), San Agustín del Guadalix, Torrelaguna, Torrelodones, Valdemoro, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.

La "lógica reivindicación" y "el ruido político"

La presidenta madrileña, que ya avisó el sábado de que vienen meses complicados porque "la izquierda en Madrid anda furibunda intentando una y otra vez boicotear los servicios públicos de todos", se refirió este lunes a esta cuestión en una entrevista en Telecinco.

Isabel Díaz Ayuso recordó que esta semana la consejería de Enrique Ruiz Escudero sigue hablando con los médicos para ver cuál es la mejor manera de organizarse. "Pero luego -insistió- lo que hay detrás es un profundo activismo político".

"Hay un activismo político porque la izquierda en la Comunidad de Madrid literalmente se está hundiendo y utilizan estos centros, no para poner propuestas, no para ayudar, sino que intentan poner su pancarta para hacer algo que es insensato porque no va en contra mía sino de los ciudadanos", dijo. Eso sí, añadió que "hay que separar lo que es la lógica reivindicación de los médicos y de todo el profesional sanitario del ruido político".

La jefa del Ejecutivo regional puso el acento también en la falta de facultativos. Según datos de la consejería de Sanidad, desde el inicio de la pandemia se han jubilado 168 médicos del Summa 112 que no han sido relevados. Y, según sus previsiones, en la próxima década lo harán un 35% de facultativos y un 22% de enfermeros del Sermas.

"Médico que esté en paro, médico que esta misma tarde yo contrato en la Comunidad de Madrid", afirmó Ayuso, quien no obstante reconoció que "el problema es que yo no puedo estar quitándole médicos al País Vasco, y Cataluña quitándoselos a Murcia… Esto es insensato. (Es) un problema nacional que el Gobierno tiene también que atender, además del problema de la demografía".